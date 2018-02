Frutas y verduras: será obligatorio dar a conocer origen y nombre del productor

El gobierno de Santa Fe estableció la obligatoriedad de la rotulación de frutas y hortalizas producidas en territorio provincial destinadas a ser comercializadas. También incluye aquellos productos "acondicionados", que se preparan en establecimientos donde se mejora la presentación del producto.

Desde la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria indicaron que el objetivo es conocer el origen de los alimentos, como así también el nombre del productor. Desde la Assal señalaron a UNO Santa Fe que la idea es conocer la trazabilidad de los alimentos con el propósito de que los usuarios puedan conocer dónde se produce lo que consumen pero además ubicar la huerta e identificar al productor en casos de productos en mal estado o intoxicados.





Desde la Agencia señalaron que si bien la norma ya rige, habrá un período de adaptación. Es por eso que se desarrollarán reuniones con la Sociedad de Quinteros y Mercado de Productores con la idea de que su "implementación sea pareja y que no encuentre complicaciones".

Eduardo Elizalde, director de la Assal, señaló que "la falta de trazabilidad en la producción primaria nos trae problemas". En ese sentido, explicó: "Cuando se registra alguna contaminación se hace muy difícil actuar sobre el productor primario porque no llegamos a identificarlo".

El funcionario advirtió que el mecanismo de rotulado será simple y que no deberá encarecer los alimentos. "Debe ser sencillo. No tendrá que hacerse ninguna inversión, ni tener que cumplir requisitos especiales. No hace falta que sea hecho por una imprenta, nada oneroso. Mientras más sencillo sea, mejor", señaló.

Datos que deberá tener el rotulado

Sobre el producto: denominación, especie, variedad, grado de selección, origen, unidades o peso neto, modo de conservación, fecha de cosecha.



Sobre el productor: razón social, domicilio, localidad, número del Registro Único de Producciones Primarias (RUPP) y número de Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).



En caso de ser acondicionado: razón social, domicilio, localidad y número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE).

"Los datos permitirán georreferenciar al productor: ubicación de la huerta y nombre del productor", dijo el director de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y agregó: "Cuando nosotros encontramos una fruta o verdura contaminada necesitamos llegar hasta el productor para saber el alcance, cuánto produjo y dónde, para así restringir su comercialización. Pero por el otro lado brindar la capacitación al productor, que es la parte más importante, porque es el que va a seguir elaborando y sigue en el negocio".

Elizalde hizo hincapié en la información con la que podrá contar el consumidor para "saber a quién uno le está comprando". Además, sostuvo que permitirá potenciar los productos bien elaborados y de calidad: "Se van a poder identificar. Lo informal no se puede promocionar. Habrá una diferenciación sobre los productores y ese valor agregado se hace a través de identificar sus productos".

Fuente: Uno Santa Fe