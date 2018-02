Mucha atención: Prohíben la venta de una marca de pañales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la comercialización de los pañales fabricados por la firma Descartables Nochísimo S.A.

Según la Anmat, "todos los productos absorbentes" de esta marca presentan “fallas de calidad” que implican “riesgo sanitario”.

De acuerdo al texto de la disposición 1540/2018 publicada este martes en el Boletín Oficial, "no figura domicilio de fabricación en el rótulo del producto", "todas las bolsas de envase tienen la misma fecha de vencimiento y lote, no importa el modelo del pañal", "las condiciones de fabricación son deplorables", "la planta se encuentra abarrotada de materiales y productos", "no hay control de plagas", y "puede verse excremento de roedores en los rincones y sobre los rollos de materia prima", entre otras irregularidades.