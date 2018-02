Rafaela tiene 20 nuevos campeones internacionales de Taekwon Do

El próximo objetivo del grupo es el Panamericano de Taekwon Do que se va a desarrollar en Santos, Brasil, los días 17, 18 y 19 de mayo del corriente. Los deportistas van a participar de 12 torneos distribuidos en Argentina, con puntos acumulativos para el Panamericano. Y este torneo en Brasil, a su vez, suma puntos acumulativos para el objetivo final, que es el Mundial de Taekwon Do en Australia.

Esta mañana, un grupo niños, niñas y jóvenes que participaron del Torneo Internacional de Taekwon Do en Calamuchita, Córdoba, fue recibido por el intendente Luis Castellano y el subsecretario de Deportes, Leonardo Crosseti.

Estuvieron acompañados por su instructor Maximiliano Moyano, de Escuela APAT (Asociación Practicantes Argentinos de Taekwondo) - Instituto de Taekwondo.

El Intendente los felicitó por haberse animado a participar de una instancia tan desafiante, en la que compartieron estadía, y también compitieron con taekwondistas de Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. Además, claro, por su exitoso paso por el Torneo: "Maximiliano llevó 26 alumnos, 20 de los cuales consiguieron el título de campeones internacionales y otros 6, que van desde una nena de 6 años hasta un joven de 22, fueron Subcampeones", explicó el Subsecretario de Deportes.

El funcionario recordó que "Maximiliano viene trabajando en diferentes barrios, donde cuenta con aproximadamente 120 alumnos, a los cuales trata de inculcarles valores para una sociedad digna, no sólo cuestiones deportivas, sino también costumbres diarias de alimentación, vida saludable, formación, respeto", expresó. "Trabaja con personas con vulnerabilidad complicada, alumnos que no tienen zapatillas o la indumentaria deportiva, así que desde la subsecretaría nos sumamos a colaborar en esta tarea. Desde la Subsecretaría apoyamos firmemente toda actividad que lleva adelante".

El instructor aprovechó la oportunidad para agradecer al Municipio "por la ayuda que nos brindan". Moyano contó que está enseñado la disciplina "en los barrios barrio Guillermo Lehmann, Jardín, Italia y Mora. Próximamente estaremos organizando con la Subsecretaría de Deportes clases en el Virgen del Rosario y en el 2 de Abril, porque la idea es trabajar socialmente con los chicos. El Taekwondo me permitió salvarme de la calle y la droga, y sé que también ayudará a muchos otros chicos".

"De este torneo participaron los chicos de las 4 escuelas y la idea es que puedan seguir creciendo como personas, además de lo deportivo. El deporte permite inculcar valores que se perdieron: el saludo de buen día, el respeto, el permiso, por ejemplo. Ellos son el futuro y desde nuestro lugar tratamos de brindarles la mejor formación posible", agregó. "En el Taekwon Do, se trabaja con la autoestima de los niños. Lamentablemente el bullying está muy arraigado, los chicos continuamente están marcando los defectos y no las buenas condiciones que cada uno tiene. Entonces tratamos de inculcar que siempre en todo lo malo también está lo bueno y eso los ayuda mucho".

Rosario, de 12 años, fue una de las campeonas y contó que en mayo de este año se va a cumplir un año desde que practica este deporte: "Para mí comenzar Taekwondo significó un gran cambio. Es un deporte en donde además de aprender a defenderte te cambia como persona. Yo tuve un cambio muy notable, siento que soy mejor persona, soy más obediente y responsable. A los chicos les dijo que este deportes los va a cambiar y van a notar que se sienten bien y que son mejores personas".

Jonathan y Tomás, quienes también terminaron con el título de campeones, manifestaron: "Nos sentimos muy bien, en casa nos felicitaron y nos recibieron con abrazos, besos, mimos de todo. El Taekwon Do nos ayudó en mucho, en la escuela por ejemplo. Antes de hacer Taekwon Do, nos portábamos mal con la maestra y ahora no".