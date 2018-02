Lo mejor del All Star Game de la NBA: Resumen y Presentación

En una nueva modalidad (No se jugó Oeste vs Este) el equipo liderado por LeBron James venció 148 a 145 al equipo de Stephen Curry

LeBron James demostró que no sólo es bueno dentro de un campo de juego, sino también como observador y analista del juego. En el primer All Star Game de la NBA en el que no se enfrentaron Este contra Oeste, la estrella de Cleveland Cavaliers eligió al equipo que finalmente se terminó imponiendo por 184-145 sobre los elegidos por Stephen Curry, el otro capitán.

Y lo de LeBron fue completo, porque también brillo en el campo al conseguir una bandeja para la ventaja final a 34,5 segundos del final y al terminó con 29 unidades. Por eso, también se alzó con su tercer premio al Jugador Más Valioso del encuentro mientras su equipo.







Por primera vez en las 67 ediciones del evento, la liga abandonó el clásico formato de Este-Oeste utilizado desde 1951 y permitió a los capitanes de los equipos, LeBron James y Stephen Curry, elegir su plantel. Los capitanes fueron los que, en la previa votación, tuvieron mas votos.

Ese giro convirtió un encuentro en ocasiones aburrido en el más emocionante juego de selección, y la intriga sobre cómo quedarían los equipos dominó el Staples Center, donde terminó disputándose un partido de verdad.







Ambos equipos dedicaron tiempo a la defensa y replicaron muchas canastas. El bando de LeBron remontó un déficit de dos dígitos en los últimos minutos, empatando a 144 con un triple de James cuando quedaban 1,31 por disputar.

DeMar DeRozan anotó un tiro libre para poner al Equipo Steph por delante, pero LeBron reclamó la ventaja con su bandeja tras un par de buenos pases de sus compañeros. DeRozan perdió el balón en un intento de pase a Giannis Antetokounmpo y Russell Westbrook consiguió otra bandeja para decidir el juego a 10,7 segundos del final.

El Equipo de Curry:

El Equipo de James

El Equipo Steph tuvo una última oportunidad, pero incluso el normalmente indefendible Curry se quedó sin espacio para tirar entre James y Durant, su compañero en Golden State. Curry terminó con 11 puntos y 4 de 14 tiros encestados.

"Supimos frenarlos cuando lo necesitábamos", declaró Westbrook al término del partido. Efectivamente. Los porcentajes de tiro y puntuaciones finales quedaron muy por debajo de las últimas temporadas, reflejando el empeño de los jugadores. Sin embargo, el ambiente distendido se mantuvo en el Staples Center. Curry engulló unas palomitas en el banquillo durante el tercer juego, y las estrellas dejaron tiempo y espacio para atractivas clavadas y alley-oops.

Fuente: Canchallena