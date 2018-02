Robó en el bar que trabajó y cargó todo en un coche fúnebre

Un particular robo estuvo por cometerse el viernes al mediodía en un bar ubicado en Pintor Musto al 200. Un ex empleado del negocio entró al lugar cuando no había nadie y comenzó a cargar elementos de valor en un vehículo, que resultó ser un coche fúnebre. El hombre quedó detenido.

Según informaron fuentes policiales, el Comando Radioeléctrico llegó al bar Manaos al momento que el delincuente robaba distintos objetos del comercio. Se trata del ex encargado, de acuerdo a la declaración de la propietaria del local.

Se detuvo al ladrón, se recuperaron los elementos robados y se secuestró el coche fúnebre.

Fuente: Rosario3