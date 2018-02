Jubilaciones, pensiones y AUH ¿De cuánto será su aumento?

Las jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentarán un 5,71 por ciento a partir de marzo con la aplicación de la nueva fórmula de ajuste establecida por la reforma previsional. De ese modo, a partir del mes próximo el haber mínimo tendrá una suba de alrededor de 413 pesos y se ubicará en 7.660 pesos.

El incremento para las jubilaciones mínimas es casi la mitad _y unos seis puntos porcentuales menos_ de lo que debería haber cobrado un jubilado si se aplicaba la fórmula vigente hasta la aprobación de la nueva ley, que fijaba dos reajustes anuales en base una fórmula de cálculo que promediaba índice salarios y nivel de recaudación.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que conduce Jorge Triaca dispuso a través de la resolución 2-E/2018 publicada ayer en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Seguridad Social Juan Carlos Paulucci Malvis, que "el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a marzo de 2018 es de 5,71 por ciento".

Esta suba alcanzará a todas las prestaciones, excepto al universo de beneficiarios que obtuvieron un aumento en el mes de enero cuando cumplió con otra disposición también prevista en la nueva ley que garantizaba a los que se jubilaron pero sin moratoria, cobrar un ingreso equivalente a no menos que el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. Ese grupo de jubilados seguirá percibiendo un monto mensual de 7.790 (que es lo que cobran desde el mes pasado.

Los que no ingresaron en ese universo, pasarán a cobrar un haber mínimo de 7.660 en marzo, mientras que la jubilación máxima se elevará de 53.090,2 a 56.121,6 pesos.

Los aumentos previstos en la ley son trimestrales y se darán en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. El Ministerio de Trabajo estimó oficialmente que la suba para todo el año será del 21,8 por ciento.

Fórmula de cálculo

La ley consensuada por Cambiemos con el peronismo "dialoguista" que lidera el senador Miguel Ángel Pichetto establece que desde marzo las jubilaciones, pensiones y AUH se actualizarán en forma trimestral en base a una fórmula que contempla el 70 por ciento de la variación trimestral registrada por el índice de precios del Indec (inflación) y el 30 por ciento de la evolución que en igual período registró otro índice llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Sectores de la oposición más dura como el kirchnerismo, el progresismo y la izquierda habían criticado esta fórmula al sostener que con la anterior el aumento de marzo rondaría entre el 11 por ciento y 12 por ciento, por lo que se da un ajuste sobre los jubilados y niños que perciben la AUH superior al 6 puntos porcentuales.

La movilidad no solo afecta jubilaciones y pensiones. También repercute en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (Puam), en la Asignación Universal por Hijo (AUH), los pagos por hijo a asalariados y a monotributistas, las pensiones no contributivas y los pagos mensuales que reciben ex combatientes de Malvinas.

En la misma resolución, Paulucci Malvis aprobó los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia, que cesen desde el 28 de febrero de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1º de marzo de 2018.

El funcionario precisó que "la actualización de las remuneraciones mensuales se realizará multiplicando cada una de ellas por el coeficiente resultante de la división entre el índice correspondiente al mes de la adquisición de derecho y el índice correspondiente al de la remuneración devengada".

"Las remuneraciones con aportes correspondientes a los titulares de los beneficios que hubiesen cesado con anterioridad al 28 de febrero de 2018 o los que continúen en actividad y hubieran solicitado la prestación antes del 1º de marzo de 2018, se actualizarán mediante la aplicación de los índices de actualización aprobados", puntualizó la resolución.

Fuente: La Capital