La “calidad” de Viotti se derrumba: de los 15 proyectos a una simple carta de lectores

El Concejal no sabe de lo que habla, mientras la sociedad aguarda que cumpla sus promesas.

Haciendo una lectura errática del problema de inseguridad a través de una carta de lectores que subió a sus redes sociales, SuperViotti disminuyó sus aspiraciones, seguramente la realidad es más fuerte que la demagogia punitiva que ejerció con sus 15 proyectos que en caso de ser Concejal presentaría y que hasta el momento no presentó ninguno o la otra posibilidad es que ni siquiera sabía de lo que estaba hablando.

Sabemos suficiente del pasado del joven radical devenido en Macrista fiel, sin embargo, nos vamos a detener en su paso por el Socialismo Santafesino, el hecho radica en que Viotti no hace la autocrítica que le cabe por haber sido funcionario del gobierno, por cierto, función que no ejerció de manera gratuita. Gobierno cuyo exgobernador Antonio Bonfatti había puesto frente a la policía de la provincia al excomisario y actualmente detenido Hugo Tognoli generando uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años que dejó a toda la fuerza de seguridad provincial bajo sospecha y la sensación generalizada de que el narcotráfico sentó aquí sus raíces, su dominio, su dinero y también la muerte, en connivencia con quienes tendrían que combatirlos.

Sin obviar, que cuando el elenco Socialista lo tenía como actor, paseaba de la mano del showman Ministro Pullaro, relegando a un segundo plano en aquel entonces a la exconcejala Natalia Enrico.







Fácil, es hablar en campaña y largar fuego por la boca, ahora que le toca ser parte de una oposición y miembro del bloque Cambiemos Rafaela que parecía llevarse puesto a quien surgiera en el medio, quedó demostrado que en la cancha solo sirven para lo sencillo y marketinero , quedarse con todos los cargos del Concejo, creerse Intendente de la ciudad o sacarse fotos oficiales con su sola presencia, lindo para el show pero no para la realidad.

Teniendo en cuenta la complejidad del narcotráfico como puede pretender Viotti adosarle el problema al Ejecutivo local, cuando la responsabilidad excede ampliamente las facultades del Intendente, que ni siquiera puede mandar a la policía porque la misma no está municipalizada y el narcotráfico es una cuestión federal que no depende de los tribunales ordinarios de la Provincia. ¿Cómo pretende atacar a los poderosos?, como dice en la carta, que se dé por aludido que empezando a criminalizar al pibe víctima que consume no se llega.

Es hora de mejorar la calidad del debate político pésimo que vienen dando, buscar soluciones en aquellos lugares en donde las hay o permitan aproximarnos y construir sin mediocridad propuestas que escapen a la falta de trabajo y al compromiso sincero.