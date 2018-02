Una mujer se volvió millonaria "por error"

La mujer jugó a la lotería y le tocó el espectacular premio de 5 millones de dólares. Pero lo curioso es que ni siquiera habría conseguido el boleto premiado si no fuese por un error. "Soy de esas personas a las que nunca les toca nada", había dicho Oksana.

Pero esta vez la suerte sí le sonrió. Todo comenzó una tarde en la que paseaba y hacía compras en un supermercado en Manhattan. Al pasar por caja decidió comprar un billete de lotería de un dólar. Sin embargo, el cajero se confundió y le dio un "raspa y gana" de 10 dólares.

"Me sentí mal por él, así que simplemente pagué esos 9 dólares de diferencia y guardé la boleta", contó la afortunada, recordando con una sonrisa la decisión que terminaría por cambiarle la vida".

Oksana no raspó las casillas de su billete de inmediato. Sin darle la menor importancia al asunto, lo abandonó en su bolso. Cuando lo recuperó, fue para utilizarlo como señalador en el libro que estaba leyendo. Así durante un par de semanas, sin sentir demasiada curiosidad por conocer si había algún premio en aquella participación que, a fin de cuentas, sólo le pertenecía por accidente.

No hubo ningún impulso en particular que le llevase a raspar por fin su boleto, pero terminó haciéndolo.

"No me lo podía creer. Hasta que lo llevé a la oficina de lotería y me lo confirmaron, estaba convencida de que era un billete falso", aseguró la mujer.

Gracias al "error", ahora recibirá un total de 5 millones de dólares repartidos en diversas pagos durante los próximos 20 años.

"Me iré de vacaciones a las Bahamas con mi familia y podré pagar los estudios de mis hijos sin necesidad de préstamos", adelantó Oksana.

Fuente: El Litoral