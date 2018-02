Su ex la amenazó de muerte y no la escuchan: "¿Quieren que sea una más?"

La víctima relató entre lágrimas que recibió amenazas de su ex pareja y cuando fue a denunciarlo no encontró ayuda en la policía. "Me golpeó, me quiso violar y ahorcar", afirmó y reveló: "En noviembre pedí el botón de pánico y todavía lo estoy esperando"