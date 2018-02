Macri ofrece cuatro millones de dólares para hallar al submarino

El presidente Mauricio Macri anunció ayer a los familiares de los tripulantes del desaparecido submarino ARA "San Juan" que el gobierno fijará una "millonaria recompensa internacional para quien encuentre la nave", y tras reiterar su "dolor" por el episodio ocurrido en noviembre pasado, ratificó la "firme intención oficial de seguir buscando la nave".

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, en declaraciones que formuló en la Casa de Gobierno, tras la reunión de Macri con los familiares de los tripulantes, señaló que el Jefe de Estado les anunció a sus visitantes que "se va afijar una recompensa millonaria para quien encuentre la nave", cuyo monto se establecerá "en los próximos días".

"Yo calculo que para el lunes próximo ya estará definido, y saldrá la decisión administrativa", dijo el ministro, quien admitió que "probablemente" esté en el orden de los "cuatro millones de dólares".

Aguad calificó a la reunión como "muy buena, constructiva, emocionalmente dura, donde se expresaron la mayoría de los familiares, obviamente con toda la carga emocional que significa este hecho trágico", y en la cual Macri "les hizo llegar su expresión de dolor nuevamente".

En el encuentro, el presidente "ratificó la firme intención del gobierno argentino de seguir buscando el submarino", y dejó en claro el compromiso de la administración Macri con la investigación, "porque queremos saber qué pasó, si hubo corrupción en el arreglo del barco, si hubo negligencia; y si fue un accidente, también queremos saber qué ocurrió", indicó Aguad.

La reunión se desarrolló por más de una hora en el Salón Norte de la Casa de Gobierno, donde el jefe del Estado recibió a familiares de cada uno de los 44 tripulantes del ARA "San Juan".

El titular de Defensa señaló la intención del gobierno de continuar la búsqueda de la nave: "Hay barcos que se están reparando y que van a salir a navegar nuevamente", dijo, y puso como ejemplo el Angelescu, "un navío científico que también puede salir a buscar". Además, señaló que el barco que envió Rusia para tratar de dar con el submarino "va a seguir hasta fin de mes".

Aguad elogió el trabajo que viene desarrollando la comisión formada en el ámbito de su ministerio, integrada por dos contraalmirantes, Adolfo Trama y Alejandro Kenny, y por un capitán de navío, Jorge Bergallo, quien es además padre de Jorge Ignacio Bergallo, uno de los tripulantes del ARA "San Juan", todos submarinistas y ex tripulantes de esa nave, más la participación de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, a cargo de la causa que investiga la desaparición del barco. "Dijimos, y lo ratificó ahora el presidente, que sólo íbamos a trabajar con la verdad. Los familiares se han enterado de muchas cuestiones nuevas que están apareciendo desde el juzgado, y eso tiene que ver con que le dimos al tribunal todo lo que tenemos, no nos guardamos nada", añadió el ministro.

Ante una pregunta, Aguad dijo que "la Armada nunca, por lo que yo tengo conocimiento, mintió" sobre el episodio de la desaparición, y aseveró que la fuerza también "puso a disposición todo lo que tiene". "Si ha habido negligencia, falta de profesionalismo, eso lo tienen que determinar la Justicia y la comisión investigadora, si pueden, y además hay un sumario interno en la Armada; no se olviden -continuó- que esto ha costado que se separen dos hombres de la Armada, y es porque hay un proceso en curso", expresó.

De todos modos, al reiterar su opinión de que la Armada no mintió sobre el suceso, manifestó: "Yo creo que no, pero como dice el capitán Bergallo, no descartemos ninguna hipótesis, aunque sea mínima, no la descartemos".

Consultado sobre si el submarino tenía órdenes para investigar naves británicas, Aguad señaló que "ese tema no se tocó en la reunión", pero aclaró que "no había ninguna orden de espiar a nadie, la orden de operaciones era de rastrillaje, observación y avistaje de la zona, que es lo que se hace rutinariamente".

Y se preguntó: "¿Alguien puede creer que un barco o que un submarino argentino, en territorio argentino, si observa a otras naves, está haciendo espionaje? Hay que tener fantasía para creer eso", concluyó.

También el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, señaló: "Escuché las inquietudes de los familiares, les manifesté nuestro acompañamiento y puse a su disposición los equipos de la secretaría para lo que necesiten", según publicó en Twitter el funcionario, tras recibir a un grupo de familiares del ARA "San Juan" por separado de la reunión con el presidente.

en la casa rosada. El presidente Mauricio Macri recibió ayer a los familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido hace 68 días.

