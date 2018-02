Gestos de abnegación para salvar a un perro

Dos horas de un trabajo dificultoso debieron enfrentar los Bomberos Voluntarios de la localidad de Pueblo Esther para rescatar a un perro, que el pasado domingo por la tarde quedó atrapado en una alcantarilla de la localidad.

El perro, que se recupera adecuadamente de las lesiones recibidas, quedó atrapado bajo tierra frente a un vivienda de la calle San Nicolás al 1800 de la localidad.

Los bomberos debieron apelar a un martillo neumático para lograr romper la capa de cemento y así acceder al conducto. Munidos de un bozal y de sogas, pudieron sacar a la superficie al perro que estaba muy débil debido al tiempo que permaneció sin poder moverse. Ahora, los servidores públicos y los integrantes de la Organización No Gubernamental Patitas —que alertó a los bomberos sobre el problema y contribuyó al rescate—, están buscándole un nombre y un nuevo hogar al animal.

Según indicaron los rescatistas, las tareas de salvamento se iniciaron a las 17 del domingo, tras recibir una llamada de alerta. Al llegar al lugar solo pudieron advertir aullidos animales provenientes de un cruce subterráneo de alcantarillas por lo que se debió romper la tubería para poder retirar al perro desde arriba. inmediatamente y ante el deplorable estado que presentaba fue atendido por un veterinario de la localidad que lo sedó y le aplico antibióticos para comenzar a neutralizar la grave bichera que presentaba en su oreja izquierda y la debilidad general producto del prolongado encierro.

Tras agradecer a los Bomberos Voluntarios locales, Silvia Foix, de la ONG Patitas, destacó que hechos de esta naturaleza "son habituales" y ponderó también la colaboración que siempre recibe ante casos como estos de parte de la Comuna de Pueblo Esther.

El can abandonado sufría la lastimadura de una oreja de bastante tiempo. "Es lo que se denomina una «bichera» muy habitual en esta época del año, entre animales no bien atendidos. En este caso es leve, pero suelen ser graves". indicó Foix. Efectivamente, estas heridas en muchos casos se infectan y se agusanan aunque no siempre están visibles sino ocultas por el pelaje.

La titular de la ONG Patitas también informó que el perro rescatado "es un animal muy dócil y se recupera en la casa de tránsito de la ONG". Los interesados en colaborar y ofrecer un nuevo hogar para el perro, pueden contactarse con página de Facebook Patitas de Pueblo Esther.

Asustado.

Consultado por LaCapital. Luis Ayala, segundo jefe del cuerpo de bomberos voluntarios de Pueblo Esther arriesgó que posiblemente el animal, callejero y vagabundo, se habría asustado por alguna circunstancia desconocida e introducido en una alcantarilla desagües domiciliarios, donde permaneció durante varias horas.

También indicó Ayala que la ubicación del mismo dentro del conducto pudo ser determinada gracias al uso de una sonda de cinta y que además de débil y lastimado el perro se mostró asustado.

Según Ayala, el cuerpo de bomberos voluntarios ya debió participar de otros rescates de animales, especialmente en la zona de barrancas de Pueblo Esther. Del rescate del domingo participó una dotación de cinco efectivos del cuerpo, dos integrantes de la ONG Patitas y dos de la Guardia Urbana local.

Fuente: La Capital