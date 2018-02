Investigan abuso sexual y embarazo contra una nena

La Justicia investiga un caso de abuso sexual ocurrido en la pequeña localidad de Los Molinos, del que fue víctima una nena que quedó embarazada cuando tenía sólo 12 años y que antenoche dio a luz a un bebe en el Hospital San Carlos de Casilda.

La investigación está en manos del fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, Juan Pablo Baños, quien intervino a instancias de una denuncia policial radicada por la madre de la menor al tomar días atrás conocimiento del avanzado estado de gravidez de su hija, que acaba de ser mamá a los 13 años.

La mujer se habría enterado de la situación al escuchar comentarios que corrieron como reguero de pólvora en el pueblo, de apenas unos 2 mil habitantes, y que luego corroboró al hablar con ella y concurrir al médico, para finalmente instar la acción penal.

"Todo el mundo hablaba sobre este tema , es un pueblo chico y nos conocemos todos, por lo que un caso de este tipo no sólo conmueve, sino que es totalmente extraño", dijo un vecino a este cronista en estricto off the record. Y su mirada parece ser coincidente con la mayoría de los lugareños, que se muestran asombrados por lo sucedido.

A pocos días de ser denunciado el hecho, la víctima, que por entonces cursaba 35 semanas de embarazo, fue madre de un nene que debió ser derivado al área de neonatología del Hospital Provincial de Rosario, mientras ella continúa en buen estado internada en el nosocomio casildense, donde tuvo su hijo. "El bebé debió ser trasladado para ser atendido por un problema respiratorio a causa de su nacimiento prematuro, que se dio un par de semanas antes de la fecha prevista, aunque evoluciona bien", explicaron ayer a este diario desde la dirección del establecimiento hospitalario.

Aunque reina un absoluto hermetismo en torno a la causa, fuentes cercanas a la investigación indicaron a LaCapital que desde el primer momento se tomaron una serie de medidas tendientes a resguardar la salud de la madre y del bebé. "La prioridad fue velar por la integridad emocional y física de la menor, brindando contención y las herramientas necesarias con la vista puesta en su salud y la del hijo que dio a luz", aseguró el portavoz, aunque sin brindar mayores detalles.

Claro que además Fiscalía avanzó en acciones investigativas entre las que destacan pedidos de informes a efectores sanitarios vinculadas con la atención de la precoz parturienta, además de tomarse declaraciones testimoniales.

La chica, cuyos padres están separados, convive en Los Molinos con su madre y sus hermanos, menores que ella. Aunque no fue confirmado, las versiones que circulan por el pueblo sindican como presunto abusador a un hombre de más de 50 años que al parecer conocía a su víctima y su familia aunque, al menos por ahora, no hay detenidos ni imputados en la causa.

Delito

Para el esclarecimiento del caso será clave el estudio genético de ADN que dispondrá el fiscal interviniente, que ya colectó material a fin de determinar fehacientemente quién es el padre biológico del bebé que la chica abusada dio a luz.

Allegados a la investigación explicaron a este diario que "si bien la nena fue madre a los 13 años, quedó embarazada a los 12, edad que se encuadra dentro de lo tipificado por el actual Código Procesal Penal como un delito de abuso sexual, en este caso con acceso carnal, ya que la ley protege la vulnerabilidad de los menores de 13 años aún cuando no se haya ejercido violencia física o intimidación sobre los mismos".

El complejo caso que conmueve a la tranquila localidad del departamento Caseros, atravesada por la ruta provincial Nº 92 y situada a unos 70 kilómetros de Rosario, es similar al registrado hace un tiempo en la localidad santafesina de María Teresa, donde una adolescente quedó embarazada a los 13 años tras haber sido madre un año antes.

