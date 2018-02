Assa busca consolidar el pedido de suba del 50% en la tarifa del agua

erca de 30 expositores participarán hoy de la primera audiencia pública en la que se debatirá el aumento del 50 por ciento en la tarifa del servicio que la empresa del Estado, Aguas Santafesinas (ASSA), pretende aplicar en forma desdoblada a lo largo de este 2018. El primero de los tres encuentros se realizará hoy en Rosario, en tanto que este viernes se realizará otro en nuestra ciudad y el martes próximo en la ciudad de Gálvez.

El objetivo es que tanto la empresa como los consumidores aporten sus puntos de vista respecto de este aumento que muchos tildan de desmedido y de ubicarse por encima de la inflación, pero la que empresa defiende. La propuesta de ajuste del cuadro tarifario que Assa envió al Ministerio de Infraestructura tiene dos objetivos: recomponer los costos por la inflación y lograr el autofinanciamiento de la empresa para 2019, disminuyendo los aportes del Tesoro de la Provincia.

El objetivo de las audiencias públicas es el aporte de la mirada ciudadana respecto del aumento tarifario que Assa solicita para este año.

En diciembre pasado, la empresa elevó un pedido al Ministerio de Infraestructura de la provincia para que autorice un del 50 por ciento en la tarifa a lo largo de 2018: un 25 por ciento en mayo y el 25 restante en julio. En 2017 las subas treparon hasta un 70 por ciento.

Ante la nueva solicitud para acomodar los costos del servicio, el ministerio —tal y como lo estipula la ley— envió la solicitud al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) para que revise los objetivos que Assa tiene respecto del servicio y los costos de producción.

"Hasta 2006, cuando la empresa pasó a funcionar bajo la órbita del Estado, el dictamen del Ente era resolutivo, es decir, regulaba las tarifas. Desde el 2006 en adelante se le retiró esta facultad, por lo que el Ente emite un dictamen que no es vinculante para la empresa", explicó a LaCapital el director del Enress, Oscar Urruty. Que no sea vinculante quiere decir que lo que el Enress resuelva no es de aplicación obligatoria.

Para emitir ese dictamen el Enress se sirve de dos fuentes. Por un lado, los análisis técnicos de sus distintas áreas; y por otro, lo que surja de las audiencias públicas como la que se realizará hoy, a las 9, en la sede local de Gobernación.

Las audiencias aportan la mirada ciudadana, la del usuario. Estos espacios de discusión se habilitan para que el dictamen no parta sólo de un análisis técnico, sino que también tenga la valoración del usuario.Además de la de hoy, para la que hay cerca de 30 expositores inscriptos (el plazo de postulación cerró ayer), hay pautadas otras dos audiencias: una que se realizará mañana, a las 9, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, en la ciudad de Santa Fe —en la que participarán cerca de 20 expositores—; y otra que será el próximo martes 6 de febrero en la ciudad de Gálvez, , en el departamento San Jerónimo, con una decena de inscriptos.