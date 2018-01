Matthysse campeón

Sin dudas no fue la mejor actuación de Lucas Matthysse, pero con paciencia logró encontrar el momento justo para vulnerar a Tewa Kiram y así coronarse campeón welter de la AMB. De esta forma, el nacido en Trelew logró alcanzar una corona regular por primera vez en su carrera.

Se me movía bien, era grande y cuando se me acercaba se me complicaba. Sus manos no me dolían pero trabajé hasta que pude conectarlo", relató Lucas, quien no venía fino hasta que en el octavo pudo derribar dos veces a su rival y así conseguir el triunfo.

Fuente: Olé