Dudosa coronación en el torneo mundial de FIFA 18

Cada vez son más importantes y mueven mayor cantidad de gente las competencias de deportes electrónicos en el mundo. En Sudamérica, casi todos los futboleros son fanáticos de los simuladores, y el FIFA es el más jugado. A lo largo del año se juegan competencias online para llegar a eventos mundiales en diferentes partes del globo, y siempre hay algún jugador de nuestro país dando pelea. Esta vez, en el FIFA e World Cup (torneo que clasifica al Mundial) disputado en Barcelona, el argentino Nicolás Villalba llegó a la final.

Las rondas son a dos partidos: uno en Playstation y otro en XBOX, ya que generalmente uno se destaca más en una de las consolas. Nico juega en PS4, y se enfrentó al inglés Donovan Hunt, que juega en XBOX. Lo habitual es que cada uno gane en la que más juega y el campeón se defina por la diferencia de gol. Hasta la última instancia iba todo, bien, pero un fallo terminó favoreciendo grotescamente al europeo.

Nico venía arrasando y era el favorito, pero en la final, por un supuesto fallo en los servidores de Playstation, ambos partidos se jugaron en XBOX, la consola del inglés, lo que lo benefició considerablemente, ya que los controles son distintos y la jugabilidad también. Donovan arrancó ganando el primero por 3-0, pero el argentino pudo descontar y terminar 3-2. El segundo, que debía disputarse en PS4 hubiese tenido como dominante al nacido en nuestro país, pero como se repitió la plataforma, el europeo arrasó. Fue 6 a 1 (9 a 3 en el global), y se coronó campeón.

Varios jugadores argentinos reconocidos mundialmente como Nicolás 'Ziken8' Mejía y Juan Francisco 'Patán' Sotullo (compañeros de equipo 11 vs 11 Can You With Us) criticaron la decisión de la organización a través de Twitter, y más aún porque apenas comentaron esta variante. Nico Villalba no pudo conseguir el título, pero igualmente se metió en la próxima Copa del Mundo. La última vez llegó hasta cuartos de final.

Fuente: Diario Olé