¿Cual es la primer provincia que anuncio que no tiene plata para pagar la deuda?

El gobernador del Chubut. Mariano Arcioni, confirmó que la provincia no podrá afrontar este año el pago de los vencimientos de deuda y pedirá a la Legislatura autorización para avanzar en una reestructuración.

Arcioni confirmó que convocará a una nueva sesión extraordinaria para la primera quincena de febrero y adelantó que pedirá que se trate la ratificación del Pacto Fiscal y la Ley de Emergencia Económica.

El mandatario provincial aclaró que en esa sesión el Poder Ejecutivo no pedirá autorización para emitir un nuevo bono de endeudamiento sino para "poder avanzar en la reestructuración de la deuda".

"No quiero endeudar más a la provincia, sí quiero renegociar", sostuvo el mandatario chubutense que asumió en al frente del Ejecutivo en noviembre de 2017 tras el fallecimiento del gobernador Mario Das Neves.

"Si hoy no sacamos todos juntos a la provincia adelante no la sacamos más", advirtió Arcioni tras reconocer que el Chubut no tiene recursos para hacer frente a los vencimientos de la deuda contraída.

La administración chubutense debería afrontar este año vencimientos por unos 120 millones de dólares correspondientes a títulos públicos emitidos por los ex gobernadores Das Neves y Martín Buzzi.

"Estamos pidiendo negociar bajo mejores condiciones una restructuración de la deuda", sostuvo Arcioni; Chubut está pagando actualmente un 9% anual en dólares por la deuda y en el equipo del mandatario estiman que en una reestructuración podrían bajar esa tasa al 5%.

Fuente: El Destape