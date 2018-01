Información sobre la Zona de Estacionamiento Controlado

¿En qué días y horarios opera el Estacionamiento Controlado?

De lunes a viernes, el sistema opera por jornada dividida en turno mañana (de 8 a 12) y turno tarde (de 16 a 20), y sólo turno mañana los días sábado (de 8 a 12). Fuera de los horarios mencionados, como así también los días feriado y de asueto administrativo, el sistema no opera para el cobro de la permanencia en la ZEC pero sí para las demás funciones (registro de usuarios, recargas de crédito, etc).

Tenga en cuenta que podrá comprar su tiempo de estacionamiento desde 2 horas antes de la apertura del primer turno, y en los días de semana, también en el entreturno. En todos los casos, la hora de entrada se considerará a partir de la apertura legal. Esto significa que usted puede comprar tiempo entre las 6 y las 7:59, computándose el ingreso desde las 8. De la misma manera, usted puede comprar su tiempo entre las 12 y las 15:59, que será computado a partir de las 16.



¿Cuánto se debe abonar por permanecer estacionado en la ZEC?

Actualmente, el costo de los primeros 60 minutos es de $10, y el excedente de tiempo tiene un valor de $5 por cada fracción de 30 minutos que se adquiera, en una misma transacción.



¿De qué forma puedo abonar mi estacionamiento?

El sistema ofrece 2 alternativas para el pago de la estadía en la ZEC:

1, con una cuenta de usuario

Esta opción está orientada a quienes deseen controlar la permanencia de su(s) vehículo(s) en la ZEC, con 2 opciones de uso: el descuento automático o el registro de la entrada y salida del vehículo por parte del usuario.

El registro es gratuito y se solicitan datos básicos. También se puede ingresar con la misma información de acceso de la Carpeta Ciudadana.

Luego del registro, el usuario debe: 1) ingresar en la cuenta y asignarse el/los dominio(s) de sus vehículos, y 2) realizar una compra de crédito inicial (no hay monto mínimo ni máximo) en cualquier puesto de venta adherido, indicándole al vendedor su DNI y el monto a cargar.

Posteriormente, tiene dos opciones para efectuar el pago del estacionamiento: ingresar a la cuenta, a través de cualquier dispositivo con Internet, en el momento de estacionar y, desde allí, gestionar manualmente el ingreso y egreso a la ZEC de cualquiera de sus dominios a través del menú "Estacionar"; la otra opción es habilitar el Descuento Automático en el menú "Configuración".

La principal ventaja del Descuento Automático es que no es necesario ingresar a la cuenta en el momento del estacionamiento, ni tampoco utilizar ningún tipo de dispositivo, aunque periódicamente se recomienda controlar el crédito remanente para evitar quedar sin saldo y así incurrir en una infracción.

2, comprando tiempo en un puesto de venta adherido

La tercera opción es adquirir el tiempo de estacionamiento en un comercio, opción orientada a usuarios que no deseen tener una cuenta o no deseen utilizar los métodos anteriores, a visitantes ocasionales a la ciudad, etc. Sólo basta con proporcionarle al vendedor el dominio del vehículo que desea ingresar al estacionamiento, y la cantidad de minutos que desea comprar, siempre adecuándose al fraccionamiento del sistema como está explicado en las preguntas anteriores. Esto significa que no se puede adquirir una cantidad arbitraria de minutos, como así tampoco menos tiempo del que el sistema expende como mínimo.

El usuario que posea una cuenta también podrá hacer uso de esta opción, gozando de los mismos beneficios.



En mi cuenta tengo asignado más de un dominio: ¿Puedo tener más de un vehículo estacionado en la ZEC al mismo tiempo?

Sí, es posible. En el caso de los ingresos autogestionados, usted deberá dar ingreso a todos los dominios que desee declarar como estacionados, mientras que con el descuento automático, el sistema irá descontando crédito por cada dominio que se encuentre presente en la ZEC, de acuerdo a la modalidad de fraccionamiento descripta.



¿Qué es el tiempo de gracia?

Es el tiempo habilitante en favor del usuario, que estipula el artículo Nº10 de la Ordenanza, actualmente establecido en 10 minutos, para:

1)permanecer estacionado en la ZEC luego de la finalización del estacionamiento adquirido o autogestionado. Por ejemplo, si el estacionamiento comprado es válido hasta las 10 de la mañana, el usuario podrá permanecer hasta las 10:10 sin que el sistema le genere una infracción por exceso de tiempo.

2)Efectuar el ingreso del dominio a la ZEC, por cualquiera de los tres medios de pago descriptos anteriormente. Por ejemplo, si el usuario estaciona a las 10, dispone hasta las 10:10 para comprar tiempo de estacionamiento o marcar ingreso a la ZEC (mientras que con el descuento automático, el ingreso lo realiza el sistema).

En este aspecto, el tiempo de gracia no debe ser considerado como un tiempo para realizar trámites cortos sin abonar estacionamiento y luego retirarse enseguida, pues el sistema igualmente generará una infracción por falta de pago.



Mi domicilio se encuentra dentro de la zona controlada. ¿Tengo algún beneficio?

Sí. La ordenanza habilitante estipula un descuento del 60 % para los ciudadanos frentistas cuyo domicilio legal acredite que residan dentro de la zona controlada, alcanzando un máximo de dos vehículos por usuario.

Si aún no está inscripto como ciudadano frentista, diríjase al Hall de la Municipalidad (Moreno 8) llevando su DNI y la tarjeta verde de cada vehículo que desee declarar.



¿Existe una App desde donde pueda gestionar mi cuenta ZEC?

Si bien el sistema permite gestionar la cuenta desde este mismo sitio, también se encuentra disponible la App "Rafaela Ciudad", disponible para Android y iOS. Obténgala en el Play Store de Google para Android o en el App Store de Apple para iOS



¿Cuáles son los puntos de venta ZEC?

El listado de los puntos de venta ZEC se encuentra disponible en la pagina web del municipio: rafaela.gov.ar , y se despliega al hacer click en el Botón "ZEC"



En estos puestos podrá comprar tiempo de estacionamiento, o bien recargar crédito a su cuenta. Debe considerar que los puestos sólo pueden expender tiempo de estacionamiento desde 2 horas antes de la apertura del turno mañana, hasta la finalización de la jornada. Además, debe tener en cuenta los horarios en los que el puesto está abierto.