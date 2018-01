Los peces encontrados en el río Coronda: ¿Son los denominados vampiros?

Tras la viralización de un video donde un guía de pesca alerta sobre la presencia de candirus, también conocidos como "peces vampiros", en los afluentes del Río Coronda—especie parasitaria en el río Coronda que sería agresiva para los humanos porque afloja los orificios genitales o excretores para alimentarse de su sangre– el director del denominado Acuario de Rosario, Andrés Sciara, dialogó con UNO y desmintió totalmente el hallazgo.

"Tanto en el Río Paraná como en su cuenca (el río Coronda es un brazo del Salado, de unos 150 kilómetros de largo, que corre próximo al Paraná hasta que confluye en él) no tenemos ninguna especie de pez que sea parasística de seres humanos o pueda afectar al hombre cuando ingresa al río. Por lo tanto quiero llevar tranquilidad a la comunidad y aclarar que el pez que se muestra en el video no es el que se dice sino que es el famoso «chupador» (nombre científico Paravandellia oxyptera) que es de la misma familia de bagres pero no representa peligro alguno", comenzó a explicar el biólogo.

Y siguió: "Este famoso «chupador» del río se alimenta a través de secreciones, escamas y de la piel de otros peces, pero nunca afecta al hombre".

En este sentido, el experto mencionó: "Si bien hay registros del Amazonas, lugar de donde sería proveniente la especie Candirus, que hablan de que estos peces podrían haber ingresado por la uretra de alguna persona, se trata de algo bastante marginal que no es un peligro real en Brasil. Ya que muchas veces se generan mitos que más allá del peligro real que son esos peces".

Por otro lado, más allá de detallar las diferencias morfológicas entre la especie que se dice haber hallado y la que él refiere que es, el profesional remarcó: "En caso de confirmarse la presencia de una especie invasora, que las hay hoy en el delta bonaerense y en Brasil, hablamos de un trabajo que requiere de la intervención de especialistas que analizarán los riesgos que representa para las especies nativas, la adaptación y posible captura y traslado a lugar de origen".

Para finalizar, el referente del acuario de Rosario invitó a la comunidad a contactarse con la entidad ante la duda sobre el hallazgo de cualquier especie que genere dudas.

Datos a considerar

Según consta en la Guía de los Peces del Parque Nacional Pre-Delta, la Paravandellia oxyptera es un pequeño pez que puede alcanzar 30 mm de longitud estándar. Tiene el cuerpo alargado, deprimido anteriormente y comprimido en la parte posterior y muy bajo. La cabeza es triangular y cabe alrededor de 5 veces en la longitud total.

En el texto se detalla que esta especie habita ríos con fondo barroso o arenoso donde viven escondidos y se describe que se trata de una especie parásita que se introduce en las cámaras branquiales de grandes peces y se alimenta de sangre. Asimismo se puntualiza en que se trata de peces que se reproducen en verano, los cuales se distribuye en la cuenca de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay.