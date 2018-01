Suspenden la edición 30 de la Fiesta Nacional de Reinas

Cancelaron el certamen por falta de delegaciones participantes. La mayoría se resiste a elegir “embajadoras” y no “reinas”, tal como propone Políticas de Género de Santa Fe. A esto se suma la falta de apoyo económico de comercios e industrias que están pasando “un mal momento”

Este año no habrá Fiesta Nacional de Reinas Nacionales. La edición Nº 30 del evento se suspendió y sus organizadores explicaron las razones que los llevaron a tomar esa decisión tras 29 años del célebre certamen de belleza que tiene su sede en la localidad santafesina de Carlos Pellegrini.

Cada año, el Club Americano de ese pueblo, de alrededor de siete mil habitantes, ubicado en el departamento San Martín y distante 180 kilómetros de la ciudad de Rosario, se convierte durante dos noches del mes de enero, en foco de atracción de delegaciones de todo el país que envían a sus reinas para participar del histórico concurso del que surge la más soberana de todas. La reina de reinas nacionales.

Pero en Noviembre de 2016. en el marco del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, la Subsecretaría de Género de la provincia solicitó a los municipios y comunas que suspendieran los certámenes de belleza en las fiestas populares, por considerar que constituyen una forma de violencia simbólica hacia las mujeres, al promover un patrón estereotipado de valoración femenina.

Desde entonces, comenzaron a gestarse debates en torno al tema y suspensiones de certámenes con el propósito de elegir reinas (como el caso de Gualeguaychú, Villa General Belgrano, Villa Gesell y Villa La Angostura, entre otras ciudades), que causaron adhesiones y rechazos.

En ese contexto, en enero de 2017, se realizó la edición N° 29. de la Fiesta Nacional de Reinas Nacionales, mientras sus organizadores ya habían recibido, al igual que el resto de las jurisdicciones provinciales, la sugerencia para promover iniciativas de reconocimiento a las mujeres que se destaquen por sus aportes a las ciencias, a la cultura, a la educación o al deporte, por ejemplo, y sólo exclusivamente por sus cualidades físicas.

Ese cambio sustancial en la política de Género de Santa Fe –ratificado en la Ley Provincial Nº 13.348 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y en consonancia con la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres– también generó, de hecho, modificaciones en el 33º Encuentro de Colectividades de Rosario, que reemplazó la elección de la reina por la de una pareja de embajadores.

Las razones de la suspensión

En diálogo con el programa A la Vuelta (Radio 2), el presidente del Club Americano de Carlos Pellegrini, Sergio Meinero, explicó cómo se arribó a la decisión de suspender el evento.

“Nos reunimos con la presidenta comunal de Carlos Pellegrini, Marina Bordigoni, para analizar la situación, porque si bien el gobierno provincial no nos exigía que dejemos de elegir reinas, nos proponía cambiar reinas por embajadoras y nosotros sabemos muy bien que si no hay apoyo, esto no puede realizarse. Si se elegía embajadora nos iban a apoyar en algo, así que nos propusimos empezar a anunciarlo a las organizaciones de las fiestas nacionales, para ver qué respuesta teníamos”, señaló el dirigente.

“Mandamos nota proponiendoles este cambio y la réplica de la mayoría fue: «no queremos elegir embajadoras, sino a la reina de reinas». Entonces, decidimos suspender esta edición para evitar un choque político con la provincia. Además no podíamos hacer la fiesta con 10 ó 12 delegaciones de las más de 40 que habitualmente participan”, explicó Meinero y confirmó que el evento previsto para este sábado 27 de enero, finalmente no se realizará por “falta de reinas nacionales que quieran participar del certamen donde se elija a la “embajadora”, en vez de “reina”. A esto se sumó el mal momento económico que están pasando las firmas comerciales e industrias de la zona que siempre nos apoyan”, explicó.

Fuente: Rosario3