Falleció una adolescente que sufrió quemaduras tras discutir con su pareja

Brian O. y Débora Mansilla compartían desde hace poco tiempo una casa en Villa Gobernador Gálvez y tenían una hija de un año. El tiene 21 años y ella tenía 18. Según los amigos de la pareja, la tarde del 25 de diciembre pasado los jóvenes tuvieron una discusión que culminó de manera violenta. La joven salió a la calle envuelta en llamas después de que su cuerpo fuera rociado con alcohol y el fuego provocado le generara quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo. La trasladaron al Hospital Gamen y de allí, el mismo día, la derivaron al Hospital Provincial de Rosario donde falleció ayer, pasadas las 16.

De esa manera, el nombre de Débora podría convertirse en el primer caso de femicidio de 2018 en una provincia que, según cifras oficiales, contó con 32 crímenes originados en la violencia de género en 2017. No obstante, un estudio realizado por el Equipo de Género a cargo de la concejal justicialista Norma López, esa cifra trepó a 38, el número más alto de los últimos diez años.

Imputación primaria

Brian O. fue señalado como probable autor del hecho, pero la Fiscalía de Flagrancia a cargo de José Luis Caterina lo imputó en una audiencia realizada el 27 de diciembre en Tribunales sólo por el delito de lesiones graves ante el juez Carlos Leiva.

El magistrado, en ese acto, le concedió al joven la libertad pero con restricción de acercamiento a la hija que la pareja tenía en común. El juez tuvo en cuenta que el agresor no cuenta con antecedentes penales y que algunos testimonios señalan que él mismo intentó apagar el fuego que consumía a Débora.

La Fiscalía de la Unidad Regional Rosario confirmó ayer que a partir de la muerte de la chica la causa podría recaratularse después de haber pasado a la Unidad de Homicidios Dolosos, donde será investigada por el fiscal Florentino Malaponte.

Entre las primeras medidas del funcionario estuvo la de enviar el cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia y así determinar si presentaba golpes anteriores a las quemaduras y dictaminar las causas finales de su muerte. Asimismo, se supo anoche que el fiscal no dispuso la detención de Brian O. hasta que esos exámenes se realicen y se aclare la mecánica de los hechos.

Dolor y reclamos

Por su parte, la familia de Débora optó por no hablar con la prensa hasta poder velar y despedir a la adolescente. Y diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que habían organizado para mañana un "abrazo simbólico" al Hospital Provincial para visibilizar el hecho verán que actitudes tomar ante el fatídico desenlace.

Desde Fiscalía anoche se explicó que aún "no se pudo dilucidar la mecánica de lo sucedido por lo que el fiscal Florentino Malaponte evaluará lo actuado para ver los pasos a seguir. En un primer momento la calificación de la imputación sigue siendo lesiones graves calificada por situación de violencia de género aunque es una muerte en circunstancias no claras y aún no se puede hablar de un homicidio."

Aparentemente, al ingresar al Hospital Provincial Débora no sólo presentaba las heridas propias de las quemaduras sino también signos de haber sido golpeada. En sus primeras declaraciones, amigos de la pareja sostuvieron que la chica discutió con su novio y después se la vio salir de su casa "envuelta en llamas".

Fuente: La Capital