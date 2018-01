Escalofriante ola de femicidios ocurridos en distintos puntos del país

Una adolescente de 15 años fue encontrada asesinada y con signos de haber sido abusada sexualmente, junto a su bebé de seis meses, en una pensión de la ciudad de Corrientes.

• El dueño de una carnicería y verdulería de la ciudad de Córdoba intentó asesinar a golpes con una maza a su esposa, a quien dejó malherida, y luego se suicidó.

• Un locutor y productor radial fue detenido ayer a la mañana en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá acusado de haber asesinado a su pareja Karina Macedo, de 50 años, cuyo cadáver calcinado fue hallado el martes último a la vera de un arroyo. El detenido fue identificado como Walter Segundo, de 38 años.

• Un sujeto de 26 años quedó acusado de asesinar a Vanesa Chazarreta, su pareja, de 32, y ocultar el cadáver durante varios días en el placard de su casa, siendo aprehendido por la Policía Bonaerense en la localidad de González Catán, tras haberse mantenido durante más un mes prófugo.

• En la ciudad de Salta una mujer de 27 años fue gravemente herida ayer con un arma blanca por su ex pareja, que agredió además a uno de sus pequeños hijos y quedó detenido a disposición de la justicia.

Las cinco informaciones fueron conocidas ayer y dan cuenta de un mal de época que atraviesa al país: la violencia de género, traducida en femicidios, con estadísticas que hablan de una mujer asesinada cada 30 horas, casi una por día.

Las noticias surgieron en horas en que en la provincia de Santa Fe se contaron de 32 a 38 femicidios en 2017: 32 según el gobierno provincial, 38 de acuerdo al cómputo de organizaciones sociales.

Corrientes

En el caso impactante de la chica hallada muerta en Corrientes, por el hecho había anoche cinco hombres detenidos junto a una mujer de nacionalidad brasileña.

"La joven fue encontrada en la pieza desnuda, con signos visibles de abuso, ensangrentada en sus partes íntimas", dijo a Télam el comisario Sergio Aguilar. La adolescente fue identificada como Irina Diana López, madre de un bebé de seis meses que también estaba en la habitación.

Entre los detenidos no figura el padre del niño ya que estaría radicado en otra provincia. No se encontraron en el lugar ni armas ni drogas, aunque la policía no descarta el consumo de estupefacientes, que determinará el trabajo de los forenses.

Córdoba

El caso cordobés ocurrió en el barrio Villa El Libertador, donde la carnicería y verdulería "El Milagro" era manejada por Isidro Castro (60) y su esposa Mary (53).

Los problemas de la pareja habían comenzado días atrás cuando la mujer le dijo que había tomado la decisión de separarse. Ayer tuvieron una fuerte discusión, en la cual el hombre atacó a su mujer con una maza. Le asestó un fuerte golpe, la dejó malherida, se digirió a uno de los ambientes de la casa y se suicidó, colgándose de una viga.

La mujer fue trasladada al hospital Príncipe de Asturias en el mismo barrio y luego derivada al hospital de Urgencias, donde fue internada con un severo traumatismo cráneo-facial.

Corrientes

El locutor y productor radial detenido en Curuzú Cuatiá acusado de haber asesinado a su pareja habría calcinado el cadáver de Karina Macedo a la vera de un arroyo, según informaron fuentes policiales. Así fue como lo encontraron los investigadores bajo un puente conocido como "Castillo", en las afueras de esa comunidad distante 310 kilómetros de la capital provincial.

El hallazgo se logró luego de que varios vecinos de la pareja realizaran una exposición en la seccional policial por la desaparición de la mujer.

En esas denuncias, los vecinos señalaban que desde hacía varios días Walter Segundo, el sospechoso, había modificado su actitud con acciones evasivas y había producido movimientos sugestivos en la vivienda, como limpiezas desacostumbradas y el retiro de bultos.

En un allanamiento a la vivienda de Segundo se halló un cuchillo y restos de sangre.

Vanesa Chazarreta

La Policía Bonaerense detuvo ayer a un sujeto de 26 años acusado de asesinar a Lorenza Vanesa Chazarreta, de 32, que fue hallada en el interior de un placard en una vivienda ubicada en González Catán, del partido de La Matanza.

El caso fue resonante. La policía, hace unos días, había recibido una alerta del 911 donde la madre del sospechoso denunció que su hijo le había confesado el crimen.

Tras ello, los efectivos se dirigieron al domicilio y hallaron el cuerpo de la víctima envuelto en una lona con más de una semana de descomposición.

En tanto, el femicida, que según se supo tenía problemas de adicción al paco y contaba con denuncias de violencia de género de parte de otras ex parejas, ya se había dado a la fuga. Los investigadores lo hallaron luego de una tarea de inteligencia: supieron que el acusado iba a visitar a un amigo de González Catán para pasar las Fiestas y se quedaría algunos días.

Montaron una vigilancia y pudieron aprehenderlo.

Salta

En el caso de Salta una mujer de 27 años luchaba anoche por su vida luego de ser herida con un arma blanca por su ex pareja, que agredió además a uno de sus pequeños hijos y quedó detenido a disposición de la justicia en la ciudad de Salta.

El hecho ocurrió durante la madrugada de ayer en el barrio El Tribuno, en la zona sur de la capital salteña.

Allí, un hombre de 33 años ingresó a la casa de su ex pareja, a la que atacó con un cuchillo en la zona del rostro y el cuello.

Vecinos de la víctima la asistieron y avisaron al sistema de emergencias 911, por lo que efectivos policiales llegaron al lugar y la trasladaron de urgencia al hospital San Bernardo, donde se encuentra internada en grave estado y con pronóstico reservado.

Personal de la división de criminalística realizaron peritajes y, en base a testimonios recogidos en el lugar, se procedió a la detención del hombre, señalado por los vecinos y familiares como el autor del ataque.

Fuente: La Capital