La desesperada denuncia de Manuela y el audio con la amenaza salvaje de su ex

En uno de esos casos, fue arrastrada por el auto y terminó internada. También amenazó a sus hijas más grandes. Nada alcanzó para que la Justicia actúe. Ahora difundió, a través de El Tres, un audio estremecedor, en el que el hombre la amenaza con todo tipo de vejaciones.

El mensaje de voz que Manuela reprodujo para la nota con De 12 a 14 promete “romper a cañazos, a palazos” la integridad física de ella y hasta mutilaciones. “Te voy sacar los dientes a fierrazos. Destrozar la cara, cortar el cuello; pero no te voy a matar”, advierte con frialdad y lanza una pregunta que define su peligrosidad latente: “¿Qué pasa si caigo ahora en tu casa?”.

La mujer contó que el agresor fue su pareja durante casi tres años. Tuve con él dos mellizas que ahora tienen dos meses. Ella tiene otros tres chicos, más grandes. Pero la amenaza es para todos.

"Vino con un fierro y rompió el vidrio del auto de mi hermano. Pero si yo salía ese fierro era para mi cabeza", relató sobre uno de los últimos incidentes. Hubo otro en el que él quiso subirla a su auto (es un remisero), el arrancó pero sus piernas quedaron colgado y terminó internada por las heridas.

"Tengo un montón de denuncias. Me moví por todos lados", dijo y mencionó a julio desde 2016 cuando comenzaron sus presentaciones por la violencia de su ex, que reclama la tenencia de las dos bebés, algo que la Justicia no avaló.

"No puede ser que siga caminando por la calle. No hay seguridad para mis hijas", lamentó Manuela. Una de ellas, de 15 años, habló con El Tres y aseguró que ella también es víctima de la intimidación: "Me dijo que me iba a violar". Recordó que a su mamá le pegó cuando estaba embarazada de las mellizas.

Manuela contó su historia, hizo público el audio del pasado 25 de diciembre y suplicó: “Quiero que lo metan preso”. “No tengo abogado. ¿Qué están esperando que me mate? En febrero voy a ser un cadáver”, alertó. Su denuncia, según informó De 12 a 14, ya fue tomada por el Concejo.

