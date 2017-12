Estaciones de servicio: 100 despidos en 2017 y el miércoles hay paro

Lo resolvió el sindicato que aglutina a los obreros de estaciones de servicio, ante la negativa de los dueños de estaciones de firmar un compromiso para no despedir gente en los próximos meses.

En diálogo con UNO Santa Fe, Javier Seco, secretario del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos automáticos de la Provincia de Santa Fe, contó que el viernes, luego de una audiencia realizada en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo, los trabajadores decidieron realizar una medida de fuerza el próximo miércoles 27 de diciembre desde las 12 del mediodía, hasta la misma hora del jueves.

El paro se determinó en virtud de la falta de acuerdo en la firma de un compromiso por parte de los empresarios para frenar los despidos que se están produciendo en distintas localidades de Santa Fe.

"Ayer fue la negativa por parte de la cámara empresaria. Ellos mencionan que tienen problemas con las tarjetas de crédito, con ingresos brutos que el gobierno no les actualiza y para salvaguardar los puestos de trabajo, se tomó la decisión lanzar una medida de fuerza", detalló.

El miércoles a la mañana, previo al paro, habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo. De no producirse, se seguirá adelante con la medida, informaron desde el sindicato.

Consultado sobre la situación laboral durante 2017, Seco mencionó que hubo despidos, aunque no generalizados, Santa Fe, Rosario y el interior provincial.

"En líneas generales hubo despidos en la provincia, y ahora estamos corriendo el riego con el planteo de la cámara empresarial", manifestó.

"Fueron entre 80 y 100 compañeros que se quedaron sin trabajo este año por cierre de estaciones y otras causas de despido. Ellos aducen falta de rentabilidad, pero el gremio tiene estaciones de servicio y sabe la rentabilidad que queda. Uno está en conocimiento", agregó.

La postura de los empresarios

En tanto, desde la Federación de Expendedores de Combustibles, sostuvo que los empresarios solicitaron a los gobiernos nacional y provincial la disminución de las cargas impositivas, y que no hubo respuesta de ninguno de los Ejecutivos.

“Nos prometieron acuerdos de no despidos y no suspensiones por la baja de ingresos y no cumplieron”, expresó Alberto Boz, presidente de la Federación a la emisora Aire de Santa Fe.

A su vez, no mostró optimismo respecto de lo que podría llegar a ocurrir en audiencia del miércoles. “Si no pudimos firmar un acuerdo en todo este tiempo no vamos a poder arreglarlo en una semana”, advirtió.

