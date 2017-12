Una gran Artista Rafaelina directo a Cosquin 2018

Sobre el final de la entrevista, Patricia Ratti ensaya una suerte de crítica (y aun de autocrítica) a la situación de muchos artistas del interior que se encuentran con severos problemas de acceso al mercado discográfico y que, de esforzada manera, a caballo de un trabajo independiente, tienen que abrirse paso en un difícil contexto, de retracción de los canales usuales de difusión de las propuestas artísticas: “Somos muy egoístas. Es muy difícil ‘entrar’ en la capital de la provincia. Como con-provincianos necesitamos un poco más de apoyo entre nosotros. Es más difícil entrar en mi capital que en Buenos Aires”, destaca.

Pese a sus jóvenes 31 años, la vocalista rafaelina ha recorrido el país “desde hace 20 años” (24, en rigor). Señala este dato en su visita a El Litoral: refiere, por supuesto, a sus inicios en el arte siendo una niña y estimulada por su padre, el reconocido compositor Julián Ratti. La “excusa” para la realización de la entrevista es a la vez un anuncio feliz: Ratti será parte de la programación del próximo Cosquín 2018. Ella lo anuncia así: “Voy a presentarme el 23 de enero, la noche de Luciano Pereyra y Los Nocheros, junto con el grupo Ceibo, Nahuel Penissi y los ganadores del pre Cosquín, además de las diferentes estampas de las provincias”. La noticia llega para Patricia como una suerte de recompensa al esfuerzo, a la insistencia, a la perseverancia: “Me presenté en el pre-Cosquín. Salí ganadora en el rubro Solista Vocal Femenino. Se trata de un certamen de nuevos valores de voces que se hace en todo el país. Son 66 finalistas, de los que se seleccionan 10 ó 12, y después se escoge el ganador (....) es la cuarta vez que me presento. Esa constancia y sacrificio viene de familia. Vengo mamando la música desde el vientre de mi mamá. Todo empezó como un juego con mi primo Efraín (Colombo). Mi papá siempre nos apoyó mucho y fue el primero que nos hizo incursionar en la música”. Ratti tiene a la fecha tres discos editados: “Miradas” (2012), “Infinito” (2016) y “Romper las cadenas” (2017).

En relación a la influencia de su padre en su carrera, Ratti sólo tiene palabras de agradecimiento y un elogio permanente: “Él siempre estuvo muy predispuesto a que nosotros crezcamos artística y personalmente. Atrás del escenario no es todo color de rosas. Hay muchas cosas que se manejan debajo del escenario o detrás de cámara que el público desconoce. Es lo que no se ve. Si uno puede superar eso y en el escenario demostrar todo lo que uno aprende yo creo que el trabajo está bien hecho. Trato de no hacer tantas canciones de mi papá en el show, pero soy consciente de que el trabajo que tengo hecho es gracias a él”, afirma.

Breve historia

A propósito de sus influencias, Ratti se explaya diciendo que “incluiría a artistas del folclore, de la música latina, el pop, la balada, lo melódico y el tango (de hecho fui a estudiar a Buenos Aires). Los tangos plasman la historia de vida de una persona. Muchas letras del tango tienen un trabajo poético insuperable (...) Quisiera aludir a los nombres de Tamara Castro, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. En algunos de estos casos las escucho para ver alguna marcación o puntuación en el ritmo, siempre buscábamos un referente distinto para ver cómo lo hacía tal o cual persona”.

Explica, en relación a su repertorio, que es “todo inédito. No hago covers, no le copio a nadie. Lo mío es auténtico: composiciones de gente que me rodea, de mi padre. Trabajo con autores que han compuesto especialmente para mí. ‘Romper las cadenas‘ sería como salir de una represión, como que uno estuvo atado a un montón de cosas. No lo digo políticamente: es la liberación de uno mismo, que se relaciona con empezar a amar un poco más las cosas. Uno se aboca a lo que le gusta escuchar. Siempre tuve referencias de ellos (de otros músicos), interpreto temas de otros pero inéditos”.

Ratti reconoce que las ediciones de sus discos se hacen, en virtud de sus posibilidades, “de forma independiente. No se puede (hacer de otra manera). Es difícil entrar (en la estructura del mercado). Lo tenés que costear vos”. Ese esfuerzo, con todo, ha hecho que su carrera se proyectase fronteras afuera: Ratti realizó diversas presentaciones en Estados Unidos, entre 2014 y 2017. También estuvo en el Festival Folclórico en Washington y participó de eventos en otros países. Dice la artista: “Abrirse a nuevos mercados es muy difícil. El hecho de ser mujer también (dificulta el proceso). El hombre es como que pechea más”.

La banda de la artista está integrada por Nacho Peñalva (viola eléctrica), Maxi González (percusión), Edgar “Pulpo” Ferrari (guitarra), Beto Arauco (guitarra), Guillermo Scalengue (teclado), Luis Bainotti (batería), Marcelo Ratti (guitarra). Sobre la posibilidad de escribir sus canciones, y de su relación con la composición dice: “Poco y nada. A veces hago algunas cosas. Ahí quedan. El día de mañana quizás sea mi hijo el que los saque y los busque. Para escribir tenés que tener mucha paz mental. Es mucha práctica también. Pero no es mi caso”.

