Cambiemos profundiza la grieta

Haciendo gala del cambio de doctrina que implica la criminalización de la protesta social síntoma de vitalidad democrática, los ediles de Cambiemos Rafaela, Leonardo Viotti y Lalo Bonino, denunciaron supuestas agresiones en el marco de la manifestación popular del jueves 14 de diciembre.

Esta medida no fue bien recibida por sectores del Radicalismo ya que consideran que no era necesario hacer de lo ocurrido un show. Manifesto un militante UCR.

Si bien, no es justificable de ninguna manera agresiones porque todos somos pueblo, y no hay derecho a tirar piedras ni balas, lo cierto es que con dicha actitud sólo se desvirtúa la raíz de la discusión que debiera darse que es sobre la reforma previsional, fiscal y laboral que viene impulsando en Ejecutivo nacional.

No perdamos de vista que el creciente descontento no se trata de un simple capricho para perjudicar la gobernabilidad, justamente nació como un concepto teórico para dar cuenta de la interrelación de las variables de eficacia y legitimidad que mantienen el apoyo a un gobierno, no para justificar la toma de medidas unilaterales con el pretexto que si no se hace esto o lo otro se viene el fin del mundo.

La política del caos cercena el diálogo, nosotros o el abismo constituye un óbice para la institucionalidad, por eso pongan en marcha las instituciones y discutan política, que es para eso que la gente los eligió.