Operativo viales durante el fin de semana largo

Este fin de semana, se realizaron operativos de seguridad vial en distintos sectores de la ciudad. Los agentes municipales, trabajaron a partir de dos modalidades: puestos fijos y móviles. Los primeros, se llevaron a cabo en 39 puntos, centrando la atención en boulevares, avenidas, el Parque Balneario y la zona de quintas.



Como resultado, desde el viernes al domingo, se detectaron y sancionaron: 19 alcoholemias positivas, y otras 283 infracciones viales, 76 de las cuales obedecieron a la no utilización del casco protector. En el caso de las alcoholemias, se procedió al secuestro de las licencias de conducir por tratarse de una infracción grave. Además, se secuestraron preventivamente 11 motocicletas.



Delvis Bodoira, expresó que se han hecho muchos avances, "gracias a los controles permanentes en las calles, y también hemos avanzado con los peatones, gracias a la Campaña Gracias por respetar". No obstante, "tenemos que seguir con mas prevención, más educación, más controles y más sanción porque lamentablemente hay mucha gente que aún no toma consciencia. Uno desearía que los cambios se produjeran de la noche a la mañana, pero lo cierto es que cambiar pautas culturales lleva tiempo. Aun así creo que estamos por buen camino y, si seguimos trabajando en esta línea, en un futuro no tan lejano vamos a lograrlo", concluyó el funcionario.