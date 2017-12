Cronograma de recolección de residuos por el feriado del 8 de diciembre

Con motivo del feriado del 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos el jueves 7 de diciembre por la noche. Los vecinos no deberán depositar ninguna bolsa con residuos en la vía pública ese día. El servicio se retomará el viernes a las 21:00 con la recolección de residuos biodegradables (de cocina).



Es importante que se respete este cronograma y cuando no hay recolección, no saquen los residuos, ya que las bolsas con basura permanecerán frente a los domicilios.



Cabe destacar que la Estación de Residuos Clasificados, ubicada frente al Cementerio Municipal, abrirá sus puertas normalmente de 7 a 19 y los vecinos podrán llevar los residuos recuperables y especiales que generan en su hogar, previamente separados por tipo de material. En tanto que el Complejo Ambiental permanecerá cerrado el viernes.