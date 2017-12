Horóscopo Diario 4 de Diciembre

Acuario hoy:

Recibirá hoy consejos relacionados con un asunto que le está preocupando a Acuario, en ellos encontrará la clave que le hará prosperar en el trabajo y terminar el 2017 con broche de oro, esto motivará a Acuario para seguir luchando por aquello en lo que cree. Es posible que estos primeros días de diciembre Acuario tenga alguna cita o conozca a alguien que no cumpla con sus expectativas, pero esto no deberá frustrar a los nacidos bajo este signo del zodiaco y seguir arriesgando ya que la posición de los astros los próximos días hará que todo sea más fácil porque el amor estará cerca. A pesar de iniciar este mes con buena salud, Acuario deberá cuidarse de los cambios bruscos del clima, un resfriado podría estropear sus planes.

Horóscopo de ARIES hoy:

Se abren nuevas posibilidades en el trabajo de iniciar un importante proyecto que requerirá cierta cantidad de dinero que Aries conseguirá antes de lo que se imagina, de esta manera antes de acabar el 2017 podría empezar a trabajar en nuevas ideas, hoy Aries se sentirá inspirado para crear. Será conveniente que los nacidos bajo este signo del zodiaco tomen una decisión cuanto antes en relación con su pareja, afrontar los hechos con determinación bajo la energía de los astros, podría ayudar a solucionar alguna situación complicada, la comunicación será esencial, si está soltero, el amor le sonríe, los primeros días de diciembre Aries conocerá a alguien muy interesante. La ansiedad podría perjudicar este mes la salud de Aries.

Horóscopo de TAURO hoy:

A nivel profesional Tauro estará pasando por su mejor momento por lo que su economía será estable en este último mes del 2017, aunque será un período muy ajetreado, será conveniente que no delegue todas las tareas, ya que podría surgir un problema que Tauro tendrá que solucionar con paciencia, pero paso firme, el mes de diciembre será clave en el trabajo. Aunque Tauro no esté buscando el amor, éste encontrará la manera de poder entrar en su vida, por lo que hoy la alineación de los astros incitará la posibilidad de conocer a alguien que devolverá la ilusión de enamorarse a los nacidos bajo este signo del zodiaco, por lo que será ideal dejarse llevar por sus sentimientos. Una salud estable este mes permitirá que Tauro realice todos sus planes programados.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Géminis podría hoy verse en medio de un conflicto en el trabajo, aunque lo ideal será no meterse, deberá defender a quien tenga razón para que no se cometa ninguna injusticia que además pueda perjudicar el progreso de cierto proyecto de meses atrás que tanta dedicación le ha entregado Géminis. Se acercan cambios en el amor, tanto si tiene o no pareja, los nacidos bajo este signo del zodiaco necesitarán sentirse cómodos y adaptarse a la nueva situación que estará viviendo, por ello es posible que estas primeras semanas de diciembre Géminis esté más sensible, aun así será conveniente que bajo la conjunción de los astros dé el primer paso y se comprometa en la relación, cualquiera que sea su situación. Es posible que este mes la salud emocional de Géminis esté inestable.

Horóscopo de CÁNCER hoy:

Este mes será un período ajetreado en el trabajo, aunque podría haber momento en los que Cáncer lo pase mal, será conveniente centrarse en los objetivos que quiere alcanzar para llegar al éxito antes de acabar el 2017, éste será la motivación de Cáncer en este último tramo del año. En el amor podría haber malentendidos con terceras personas y surgir los celos, por lo que será conveniente que hoy los nacidos bajo este signo del zodiaco traten de solucionar las cosas para evitar alguna decisión dramática, si está soltero, bajo la energía de los astros la sinceridad será un elemento importante para que Cáncer conquiste a esa persona que le atrae. Hacer deporte aliviará a Cáncer del estrés físico y mental, esto le ayudará a mejorar y equilibrar su salud en el mes de diciembre.

Horóscopo de LEO hoy:

En el trabajo todo fluirá mejor que nunca sobre todo porque hoy Leo logrará cerrar cierto proyecto importante y complejo en el que ha estado trabajando, esto traerá a la vida profesional de Leo un cambio que le dará nuevas oportunidades laborales, será un período con el cual cerrará con éxito el 2017. En el amor encontrará las grandes alegrías ya que en la relación de pareja es donde los nacidos bajo este signo del zodiaco se sentirán cómodos y se mostrará cómo es realmente, si está soltero, quizá bajo la energía de los astros estos primeros días de diciembre se materialice algún deseo con esa persona que despierta cierta atracción a Leo, aunque tendrá que esforzarse para lograrlo. Tendrá una salud estable este mes, aunque si Leo se cuida será ideal para fortalecer su cuerpo.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Podrían llegar hoy ciertos comentarios maliciosos en el trabajo para perjudicar un proyecto en el que Virgo está a cargo, por ello deberá ser hábil y demostrar con hechos, esto le dará más puntos a nivel profesional que provocar alguna discusión, si Virgo se centra en el trabajo llegará el éxito. Si los nacidos bajo este signo del zodiaco siguen su intuición sobre todo relacionado con el amor, descubrirá, tanto si tiene o no pareja, una realidad diferente a la que había barajado, por ello una vez que las dudas se hayan despejado bajo la energía del universo, será conveniente que Virgo actúe en consecuencia, e iniciar el mes de diciembre con el pie derecho. Es posible que este mes la salud de Virgo sea un poco inestable, el deporte ayudará a equilibrar su organismo y evitar cualquier molestia.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Con el inicio del mes de diciembre Libra estará a punto de acabar un ciclo profesional para iniciar una nueva etapa en el trabajo, aunque será un desafío importante, no deberá tener miedo a los cambios que siempre son para mejorar, dar un giro a la vida le permitirá a Libra fijarse nuevos retos y buscar otros estímulos que le motiven a superarse. Será hoy el día en el que Libra tendrá que enfrentarse a una conversación incómoda con la pareja, si está soltero, a pesar de levantarse con el pie izquierdo, una llamada de esa persona que despierta gran interés en los nacidos bajo este signo del zodiaco hará que bajo la posición de los astros la ilusión en el amor regrese a su vida. Gozará de buena salud este mes, por ello Libra tendrá más energía de la habitual.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Es posible que hoy le propongan a Escorpio hacer una inversión económica que implique ciertos riesgos para el trabajo, a pesar de que a corto plazo le proporcionará a Escorpio grandes ganancias de dinero, será conveniente que estudie bien la situación para tener la confianza con la decisión que tome. Salir de la rutina, en todos los sentidos hará que los nacidos bajo este signo del zodiaco disfruten de los pequeños detalles de su entorno, con esta actitud la alineación de los astros favorecerá a Escorpio en el amor, ya que este mes conocerá a alguien a través de los amigos que le fascinará. Aunque diciembre no será el mejor mes para comenzar a cuidar la alimentación será lo ideal para empezar a cultivar hábitos saludables que equilibren la salud de Escorpio.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

En el trabajo la situación será complicada, a pesar de ello lo ideal para Sagitario será que en esta época de diciembre busque nuevos retos profesionales, porque si sabe esperar surgirán nuevas oportunidades que aportarán a Sagitario un crecimiento laboral para llegar al éxito que tiene destinado. Será importante que los nacidos bajo este signo del zodiaco eviten el miedo a mostrarse tal cual es, de esta manera dejará que el amor, que ronda con la alineación de los astros entre a su vida antes de acabar el 2017, en especial hoy que será clave para que Sagitario encuentre la ilusión. A pesar de tener mucha energía y estar estable, una buena alimentación ayudará a Sagitario este mes equilibrar su salud.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Será hoy una jornada favorable para Capricornio en el trabajo, en especial para aquellos que cerrarán algún ciclo importante y requieren de sus habilidades expresivas, la confianza en este período del 2017 será esencial para que Capricornio alcance sus objetivos profesionales. Nuevas amistades, nuevos comienzos, estará en una etapa en la que los nacidos bajo este signo del zodiaco deberían abrirse a lo desconocido y arriesgar sin miedo, sólo así podrá dejar que estos primeros días de diciembre el amor, concretamente alguien que le despierta atracción muestre interés por Capricornio, si tiene pareja, los astros sembrarán ciertas dudas en su relación, aunque no ha sucedido, en su mente ya está como una posibilidad. Buena salud este mes para Capricornio.

Horóscopo de PISCIS hoy:

En el mes de diciembre Piscis iniciará una etapa complicada en el trabajo, por la posibilidad de cambios que serán perjudiciales, en especial a nivel económico, aunque lo más conveniente para Piscis será adaptarse a esta situación y ser prudente en este último mes del 2017. A pesar de que las cosas no son exactamente como las esperaba en el amor, tanto si tiene o no una relación, hoy debido a la alineación de los astros será momento para que los nacidos bajo este signo del zodiaco reflexionen sobre sus sentimientos, todo lo contemplará desde otro perspectiva mucho más clara y Piscis sabrá hacia dónde se quiere dirigir en especial si tiene pareja. La salud será estable este mes, a pesar de sentir ciertas molestias causadas por el estrés, relajarse será lo ideal.