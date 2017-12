Más lo ignoramos, Más fuerte se hace

Una enfermedad que puede afectar a personas de cualquier condición social, económica, cultural, educacional y de orientación sexual; ella sigue su camino entre nosotros y las estadísticas lo demuestran. Nos hizo creer quizás, que porque no salía en los medios, ya no existía. Nos planteó que como había tratamiento ya nadie moría. En el mejor de los casos, que esto les pasaba a otros, no a vos ni a mí.