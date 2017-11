Sorteo del Mundial Rusia 2018: Todo lo que tenés que saber

El sorteo de la fase de grupos tendrá lugar en la capital rusa de Moscú. El procedimiento consiste en la ubicación de 32 equipos en sus respectivas zonas para las eliminatorias que definirán quiénes pasan a octavos de final.

Además de los cabeza de serie, el resto de los seleccionados sería distribuido en potes de acuerdo con el ranking FIFA para que (salvo los conjuntos europeos) no se pueden enfrentar dos países de la misma confederación. Sabiendo de esta metodología, Polonia no programó mas amistosos para que su Ranking FIFA no se mueva, así serán cabezas de serie por estar sextos y España estará en otro copón.

Cabezas de serie



Los ocho países cabeza de serie son: Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia, Francia y Rusia (como anfitrión).

Los 23 países que ya tienen su lugar confirmado en los potes son: Rusia, Brasil, Irán, Japón, México, Bélgica, Corea del Sur, Arabia Saudí, Inglaterra, Alemania, España, Nigeria, Costa Rica, Egipto, Polonia, Serbia, Islandia, Francia, Portugal, Uruguay, Colombia, Argentina, Panamá, Senegal, Túnez, Marruecos, Suiza y Croacia

Procedimiento del sorteo



La metodología final del sorteo será confirmada una vez que termine la ronda de repechaje. Todavía no se sabe, por ejemplo, si Perú o Nueva Zelanda ocuparán una posición vacante.

Los ocho cabezas de serie se ubicarán en un pote cada uno: siete fueron ordenados por el Ranking FIFA y el último por ser país anfitrión. El primero paso será conocer qué país cabeza de serie irá a cada grupo, que van del "A" al "H", y luego se completará la grilla.

¿Dónde lo puedo ver?

En la Argentina la transmisión por televisión estará a cargo de TyC Sports y se podrá ver online en TyC Play.

En México se seguirá a través de Televisa y TV Azteca. TDN en el cable. Colombia la ofrecerá vía Caracol TV y Win Sports.

Sedes del Mundial:

El Mundial Rusia 2018 contará con 12 sedes a lo largo del país. La mayor será Luzhnikí (Moscú), donde se disputará el partido inaugural y la final. El Estadio tiene capacidad para 81.500 espectadores sentados.

El listado completo es:

Moscú (Luzhnikí)

San Petersburgo (San Petersburg Stadium)

Volgogrado (Volgogrado Arena)

Sochi (Fisht Stadium)

Samara (Samara Arena)

Saransk (Mordovia Arena)

Rostov del Don (Rostov Arena)

Nizhni Nóvgorod (Nizhni Nóvgorod Stadium)

Kazán (Kazán Arena)

Ekaterimburgo (Ekaterimburgo Arena)

Kaliningrado (Estadio de Kaliningrado)

