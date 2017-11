EPE: ¿Habrá nuevamente aumento?

En diciembre entrará en vigencia en el país el incremento en la tarifa energética dispuesto por el ministro del área, Juan José Aranguren, tras las audiencias públicas. El propio ministro adelantó en su momento que en el caso de la luz, en todo el país la generación y el transporte aumentan 21% en diciembre y 13% en enero, lo que da un acumulado del 38 por ciento de aumento.

Consultada sobre el impacto de esta medida, la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, dijo que "hasta hoy la EPE (Empresa Provincial de la Energía) no tiene una información oficial" y que en todo caso "tiene que llegar una resolución que diga que va a entrar en vigencia a partir del 1º de diciembre, así que hasta ahora no hay nada de ese aumento para las distribuidoras provinciales".

Según estimaciones del gobierno nacional, el 90 por ciento de los usuarios van a tener como máximo un aumento de 39 por ciento y el 10 por ciento restante aumentos inferiores a 47 por ciento, y en febrero el 90 por ciento tendrá un aumento inferior al 18 por ciento y el 10 por ciento restante que más consume, un aumento inferior a 28 por ciento.

"Tal vez (el aumento) no se hace en diciembre, porque si bien se hacen los pedidos en audiencia pública la resolución es posterior y puede ser modificado lo de la audiencia pública, incluso la fecha. Con lo cual no es seguro que entre en vigencia el 1º de diciembre, hasta hoy no hay información oficial", dijo Geese a Zysman 830 de La Ocho.

Consultada sobre el estimado de un 38% de aumento promedio para todo el país, advirtió que eso es para Edenor y Edesur, no así los precios estacionales que influyen en el resto de las distribuidoras del país.