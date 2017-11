Viotti y Bonino disputándose la presidencia del concejo ignorando que la gobernabilidad nació como un concepto teórico destinado a dar cuenta de la interrelación de las variables de legitimidad y eficacia que mantienen el apoyo a un gobierno o político.

Las opciones de la democracia se construyen, en primer lugar, en el plano de las ideas. Eso lo sabemos. No hay que olvidar que la gente cuando deposita su voto, deposita en el candidato elegido, esperanzas y un sinfín de inquietudes a las que los candidatos deberán dar respuestas o al menos intentarlo.

No pretendemos abrumar al lector con los fallos institucionales que implica la posibilidad de como en este caso tener el Intendente y la probable Presidencia del Concejo en manos de la fuerza opositora, nuestro País en ningún nivel estatal tiene tradición parlamentaria en donde el ejecutivo que sube tiene mayoría, lamentablemente es un sistema que no caló profundo en nuestra idiosincrasia.

Ganar elecciones de medio término, no significa sacar pecho y decir denos el poder, tampoco da derecho de pedir el gobierno, la institucionalidad debe estar garantizada, asegurar el orden institucional es vital. Las últimas elecciones fueron de renovación legislativa, no para poner o sacar al presidente, las demandas sociales son más importantes y los buenos políticos se ven en la calle, no disputando poder con manejos antidemocráticos.

El intendente dura 4 años en sus funciones, sabemos que entre otras causas en caso de ausencia es reemplazado por el presidente del concejo, no es por ser reiterativo pero el electo fue Luis Castellano de PJ, los electores no están para ser objeto de diputa y para que sus votos se “direccionen” hacia los candidatos recientemente más votados.

Dejemos de lado personalismos y cuidemos la legitimidad, los argentinos no estamos para juegos institucionales, la ruptura institucional cuesta caro.