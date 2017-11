Operan a un keniata ¿Tenía un metro de Pene?

Un joven keniata de 20 años fue operado para reducirle el tamaño del pene, que medía casi un metro, y de los testículos, que pesaban cerca de cinco kilos.

Es el caso de Horace Owiti Opiyo, que tenía los genitales más grandes del planeta.

El problema fue resuelto el mes pasado, tras una operación exitosa. El joven tuvo que vivir gran parte de su vida enclaustrado. Las molestias comenzaron cuando tenía diez años. Sus testículos fueron creciendo rápidamente, al grado que en poco tiempo tuvo que abandonar la escuela y sus actividades públicas, pues era víctima de constantes burlas.

Además de la burla y la imposibilidad de hacer una vida normal, Opiyo tuvo que soportar dolores interminables. No podía sentarse, mucho menos caminar o sostenerse de pie. Su caso llegó a oídos de un vecino, quien decidió tomarle unas fotos y publicarlas en Facebook, con la última esperanza de que alguien los pudiera ayudar.El objetivo se cumplió. "Cuando me levanté me sorprendió que mi cuerpo fuera tan liviano, ahora era libre. Puedo nadar, correr, jugar al fútbol, toda la pesadez se ha ido", dijo Opiyo.

