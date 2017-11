Suspenden a un inspector de Tránsito que fue filmado mientras recibía una coima

Luego de la difusión de un video en el que se ve a un inspector de Tránsito recibiendo una coima por parte de un automovilista, desde la Dirección General de Tránsito municipal aseguraron que el agente fue identificado y suspendido provisoriamente en su cargo, con la posibilidad de ser cesanteado o exonerado del plantel municipal. Además, buscan al conductor que dio la coima por ser una situación de cohecho.

El video comienza cuando el inspector le acerca el acta al automovilista para que éste firme. Antes de hacerlo, introduce algunos billetes doblados entre las planillas del oficial y pregunta dónde tiene que firmar. La supuesta falta del conductor es la tarjeta verde habilitante para circular.

Tras devolverle los papeles firmados, el inspector se dispuso a comentarle al automovilista, a modo de consejo, los pasos a seguir para que deje de circular sólo con el boleto de compra del vehículo que, según el agente, sólo sirve para circular durante "un mes y medio" posterior a la adquisición del vehículo. Acto seguido, el mismo agente pide que le dé la mano y despide cordialmente al conductor.

La filmación concluye con el acompañante comentándole al automovilista que filmó todo el hecho.

El director general de Tránsito, Gustavo Adda, confirmó que el agente fue identificado, suspendido provisoriamente en su cargo y se le instruyó un sumario donde cada parte da su testimonio y, en base a ello, se tomará la determinación de que continúe o que sea cesanteado o exonerado del plantel municipal.

"No podemos echarlo sin la instancia de escuchar su testimonio. Debemos garantizar el debido proceso", afirmó Adda, a lo que agregó: "Esto tiene consecuencias administrativas, no judiciales".

Sobre el acta que se labró, el funcionario aseguró que el motivo de la misma es "falta de revisión técnica obligatoria", en contramano con los motivos que el inspector le espetó al infractor. "Al tener una denuncia de oficio, nos guiamos por lo que se reprodujo en el video y el acta que se había hecho", aclaró.

"No es un hecho común, ni tiene que ver con el común de los compañeros de trabajo, ni de los conductores en general, afirmó Adda al ser consultado sobre la cantidad de denuncias formales o material audiovisual que reciben por situaciones similares.

Acerca del conductor, el director de Tránsito afirmó que tienen los datos y que procederán a citarlo también para que dé su testimonio de los hechos.

"Esto no es un hecho menor, por eso hay que ser cuidadosos. No corresponde bajo ninguna circunstancia. Es una conducta reprochable que yo, en mi repartición, no la voy a tolerar", finalizó.

Fuente: La Capital