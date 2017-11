Pullaro: "En democracia nunca se vio un espionaje de estas características"

Este miércoles el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro fue recibido por los diputados santafesinos tras la difusión de intervenciones telefónicas a su celular ordenadas por la Justicia local, en el marco de la causa que investiga irregularidades en las horas extras policiales.

La iniciativa sobre la presencia del ministro en la Cámara fue del diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular).

Antes del encuentro

Antes de ingresar al recinto, el titular de la cartera de Seguridad habló con los medios allí presentes, y en un tenso cruce con los periodistas, señaló: "Siento que a mí me espiaron durante mucho tiempo, siento que esas conversaciones se les dieron a todos los medios de comunicación. La semana pasada hubo una información de que se estaban vendiendo las comunicaciones telefónicas que yo había tenido, eso es grave para la democracia y es grave para los poderes de la provincia".

Visiblemente alterado por la situación, Pullaro remarcó que lo dicho en las escuchas no conformaron un "delito" y destacó: "A mí me pueden escuchar el teléfono un año, me pueden volver a espiar un año como me espiaron y no van a encontrar ningún tipo de delito".

"Al no haber delito, las intervenciones telefónicas fueron ilegales, constituyeron un fraude procesal. Las conversaciones que yo tuve como las de Rafaela, es una comunicación editada, fraccionada, que no sigue el hilo conductor de las diferentes conversaciones que había tenido", remarcó el titular de Seguridad. Y agregó: "No se puede tomar una charla descontextualizada, editada y cortada".

En otro tramo de la rueda de prensa, Pullaro reveló que el "gobernador Miguel Lifschitz me dio toda la confianza para que continuemos adelante gestionando la seguridad pública de la provincia y nosotros le ratificamos todo nuestro esfuerzo (...) hace un año atrás el problema de la violencia era grave, tenemos en este momento 110 homicidios menos en la provincia".

Ante la pregunta sobre si quiere seguir en su cargo, Pullaro sentenció: "Por supuesto, estoy a disposición de Lifschitz y Fascendini que son los que conducen el Gobierno, a mí el gobernador me ratificó su confianza (...) vamos a seguir dando todo aunque sabemos que trae estos costos personales y políticos".

Para finalizar, el funcionario provincial se preguntó: "A quién le conviene todo este proceso, quiénes querían que nosotros salgamos desgastado de esta situación" y agregó que hay "sectores oscuros de la policía que son quienes armaron todo ésto y el fiscal fue un instrumento de estos sectores".

Tras el encuentro

A la salida de la reunión con Maximiliano Pullaro, el diputado provincial, Leandro Busatto dialogó con el móvil de "Línea Abierta" (FM 101.3) y manifestó que "me parece que hay una estrategia defensiva respecto a un escándalo institucional que ha pasado en Santa Fe (...) no modificamos en nada nuestra visión de las cosas, entendemos que hay una situción grave que marca un antes y un después".

Respecto a un posible pedido de renuncia a Pullaro, Busatto señaló que "no se trata de pedir la renuncia, se trata de fijar una posición institucional y nosotros no vamos a avalar de ninguna manera este tipo de maniobras políticas".

Por su parte, el diputado Jorge Henn también con el móvil de "Línea Abierta" reveló que "el ministro hizo un informe pormenorizado de su gestión, dio cuenta de las acciones que se llevaron adelante para bajar el nivel de homicidios de nuestra provincia (...) salieron temas que están relacionados directamente con una inestigación judicial que nosotros calificamos como una operación judicial escandalosa".

Y agregó: "de las manifestaciones del ministro no hay ningún elemento que hable de presuntivamente de la posibilidad de algún tipo de delito; se ha violado la privacidad y se ha puesto en juego la seguridad de todos y cada uno de los santafesinos".

La palabra de Pullaro

Luego del encuentro, el ministro de Seguridad llevó a cabo una conferencia de prensa donde destacó estar "muy satisfecho" por el cónclave con los integrantes de la Cámara.

Y reveló: "Indudablemente todas las acciones que llevamos a cabo en el Ministerio tienen un costo (...) los costos de enfrentar a las mafias son altos".

"Hay sectores oscuros que nos quieren afuera del Ministerio y eso lo vinimos a contar (a los Diputados)", subrayó el funcionario y agregó: "A mí se me armó una causa judicial, se intervino de manera ilegal mi teléfono, se me espió durante por lo menos 30 o 40 días y lo más grave es que todas esas conversaciones que tuve son públicas".

"La gravedad institucional de esta operación de sectores oscuros que hace que un fiscal sea un instrumento para intentar corrernos del Ministerio, nosotros no se lo vamos a permitir", sentenció Pullaro.

Además, el funcionario sostuvo: "Vamos a seguir adelante más allá de los costos personales y políticos, estamos convencidos del camino que hemos tomado".

"En democracia nunca se vio un espionaje de estas características", sentenció Pullaro.

Para finalizar, el funcionario provincial reveló que "además de la denuncia penal, me voy a constituir como querellante para saber además con quién hablaba el fiscal Apullán mientras llevaba adelante esta operación y saber con quienes se reunía porque necesitamos saber claramente quienes están atrás de cada una de estas operaciones y nosotros les decimos que no les tenemos miedo".