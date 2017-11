Este sábado se realizará la primera convención de Comics en Rafaela

Se trata de la convención Multicon, que incluirá concursos de historieta y cosplay, para los que ya están abiertas las convocatorias.



Multicon se plantea como una oferta y alternativa local a las convenciones nacionales e internaciones de comics, que tienen como característica principal realizar actividades y eventos relacionados con el comic (las historietas de superhéroes), el manga y el animé (los dibujos y la animación japonesa), los videojuegos, la literatura fantástica (El señor de los anillos, Harry Potter), el cine y la televisión contemporánea.



En el evento se ofrecerán talleres de origami (figuras papel plegado), papercraft (figuras en papel impreso y plegado), dibujo (historieta, comic, manga, humorismo, caricaturas), proyecciones (cine, dibujos animados, animé, series), mini torneos de video juegos y de cartas Magic (juego de cartas estratégico de fantasía, no de azar), partidas de rol (juego de mesa sobre interpretación de roles), concurso de cosplay (disfraces) y trivia. Se realizará una exposición de elementos relacionados a la cultura del comic, animé, cine, video juegos, etc., y habrá stands en donde los asistentes podrán adquirir revistas, muñequitos, juguetes, libros, etc.



En la convención se realizará un desfile y concurso de cosplay (disfraces) abierto a todo público para el cual los interesados deberán inscribirse al correo electrónico de la organización: [email protected] A su vez se encuentra abierto el 1° Concurso de Historietas, Comic y Manga cuyo objetivo tiene que ver con estimular la lectura, incentivar la imaginación y desarrollar la creatividad por medio del dibujo. El concurso está dividido en tres categorías y pueden presentarse proyectos de hasta 3 autores que sean inéditos. Las bases y condiciones pueden descargarse del sitio web de la convención, ingresando en www.multicon.greenphlet.com o en el facebook @multicon.rafaela.1



El valor de la entrada es de $30 y se pueden obtener en "Mercadillo Friki" (C. Pellegrini490), Librería "El Saber" (Sarmiento 144), Kiosko Monutti (Rivadavia 11), "Aguja y tinta tatoo" de Emanuel Espindola (Galería San Martín local 7) y "La Carreta" Espacio de Arte (Bv. H. Irigoyen 886).