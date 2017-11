Escándalo en los Martín Fierro

Uno de ellos es el protagonizado por Úrsula Vargues, quien se quedó sin trabajo luego de tuitear al respecto, sirviéndose de expresiones al menos polémicas contra Diego Leuco. Jorge Lanata pidió que la echaran de eltrece.

Según publicó Infobae.com, el coductor de “Nosotros a la mañana”, Fabián Doman echó a Úrsula Vargues después de los polémicos tuits de contenido antisemita. El conductor leyó un mensaje de texto que le mandó a la panelista donde manifiesta su postura: "Creo, y perdón por la sinceridad brutal, que en las actuales condiciones no debés continuar en 'Nosotros a la mañana'"

Doman habló esta tarde en su programa “El Tratamiento” y leyó al aire un mensaje de texto que le envió a Úrsula Vargues: "Por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas o por otras personas de mi pensamiento. En los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa. La decisión no depende de mí, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo, y perdón por la sinceridad brutal, que en las actuales condiciones no debés continuar en 'Nosotros'. No quería que lo supieras por terceros", relató.

Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo xq nombrarlos los lastima. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Se corrió el foco una vez más. Leucocito maltrató a su novia en público. No me importa si es negro, árabe, cristiano, ateo, judío o indio. NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Lo q me impresiona es la cantidad de gente q avala el maltrato a una mujer xq a alguien le dijeron judío de mierda. LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO TIENE EXCUSAS. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Vargues pidió había pedido perdón ayer a la mañana en el programa pero ninguno de los panelistas que la acompañan la defendieron. Encima, en Lanata Sin Filtro (Mitre), Jorge Lanata se refirió a lo ocurrido: defendió a Alfredo Leuco, respaldó a Diego Leuco y disparó con Úrsula Vargués. En los primero minutos de programa, declaró: “Suscribo lo que dijo Alfredo Leuco en la ceremonia, yo lo hubiera dicho con las mismas palabras... Suscribo lo que hizo Diego Leuco frente a los insultos que le dijeron a su viejo, aunque no creo que se arregle nada pegándole a la gente, porque el que gana no tiene por que tener necesariamente razón; pero el que habló... y es loco eso porque fue lo mismo que me pasó a mí cuando silbaban, y los que gritan, los que silban nunca dan la cara y eso es personalmente lo que más me molesta. Pero mostró en su propia puteada su mayor debilidad: mostró que era un nazi y un bruto, porque podría haber dicho “hijo de puta”, pero cuando dice “judío hijo de puta”, ya está, el tipo no tiene nada más que decir”.

Luego, el periodista continuó con su monólogo refiriéndose a los tuits de la modelo, donde se refería a “los judíos”: “Hoy veo en Twitter a una chica que realmente me avergüenza que esté en eltrece y no entiendo por qué está en eltrece. Es más, creo que no tendría que estar en eltrece: se llama Úrsula Vargués y dijo barbaridades”.

“Haceme un favor, andate de eltrece y volvé al colegio, Vargués; volvé al colegio, hacé la primaria, hacé la secundaria y dejá de avergonzarnos a los que compartimos la pantalla con vos, porque realmente es una vergüenza que estés ahí”, continuó.

Fuente: Rosario3