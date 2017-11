"Llevamos el reclamo de Rafaela en seguridad", remarcó el primer mandatario quien explicó que "la reunión empezó en duros términos porque primero le planteamos claramente que no nos gustó para nada habernos enterado por los medios de la situación de la nueva plana mayor de la Unidad Regional V, de los nuevos cambios".



"Nos merecíamos el respeto institucional de conocerlo oficialmente. Le dijimos que hay un desmadre en la fuerza en estos 25 días producto de su acefalía", enfatizó.



Oficialmente con nuevos jefes

Asimismo, Castellano manifestó que en la reunión les comunicaron que Fabián Forni y Eduardo García serán Jefe y Subjefe de la Unidad Regional V. "Yo no los conozco. Le solicitamos el curriculum; nos dijeron que nos lo iban a alcanzar. Apenas entre en funciones le vamos a pedir una reunión para tocar todos los temas pendientes".



"Necesitamos que se pongan a conducir la fuerza y saquen efectivos a la calle. Y le pedimos que sea lo antes posible", amplió el intendente.



Posteriormente detalló que le solicitaron al Ministro Pullaro "trabajar con el Secretario de Control en todo lo que son las denuncias de corrupción policial. Los concejales, yo como intendente y mi equipo, vamos a ayudar en todo lo que encontremos de denuncia de los vecinos en cuanto a corrupción policial".



El reclamo de los rafaelinos

"Trajimos el reclamo de Rafaela en seguridad. El reclamo de qué pasa con el destacamento del Zazpe, del 17 de Octubre, del Villa Podio; qué pasa que sigue habiendo venta de droga y narcomenudeo, arrebatos, tiros, todas cosas que los vecinos conocen", explicó Castellano. "Lo volvimos a poner en la mesa al reclamo de seguridad".



"En cuanto a seguridad, los rafaelinos nos sentimos indefensos. El viernes pasado, si no se hubiese convocado a todos los concejales para una reunión, de donde surgió una nota pidiendo explicaciones al gobernador, este encuentro con Pullaro no se hubiera dado".



"No está puesta la lupa en Rafaela, cuando debería estarlo mucho más porque se llevaron a un jefe de policía preso", dijo Castellano para luego asegurar: "Nos interesa saber cómo seguir hacia adelante".



Los presentes

Además de Castellano, Bonafede y Pullaro, en el encuentro estuvieron los concejales Evangelina Garrappa, Marcelo Lombardo (PJ), Natalia Enrico, Lisandro Mársico (FPCyS), Carina Visintini, Hugo Menossi y Raúl Bonino (Cambiemos). También participó el jefe de Gabinete del Ejecutivo, Eduardo López.



El encuentro se llevó a cabo a puertas cerradas y todas las declaraciones fueron realizadas al finalizar la reunión, la cual se extendió por más de una hora y media en instalaciones del ISEP, en Recreo, hasta donde llegaron los representantes locales para plantear una de las preocupaciones más grandes de los rafaelinos.