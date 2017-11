Caminata "Vamos a andar... por los derechos de las personas con discapacidad"

Se realiza este viernes 3 de noviembre desde las 9 de la mañana, partiendo desde dos puntos diferentes de la ciudad -uno en Bv. Santa Fe y Güemes, y otro en Bv. Roca y 3 de Febrero-, hasta la Plaza 25 de Mayo.



"El antecedente inmediato fue la caminata realizada el año pasado con motivo del 25º aniversario de existencia y trabajo de la CAMD. El objetivo este año es visibilizar la situación de discapacidad de primera mano, tomar contacto de verdad con todo aquello que las personas con discapacidad plantean como la necesidad del respeto y el cumplimiento de sus derechos, enmarcados claramente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", explicó la coordinadora del Área de Discapacidad del municipio, Miriam Beltramo.



Las caminatas buscan propiciar el encuentro "y poder reflexionar entre todos, quienes tienen y quienes no tienen discapacidad, sobre aquellos apoyos y ajustes, modificaciones y actitudes que hacen a un trato equitativo y digno de las personas con discapacidad, para que ellas puedan realmente diseñar y concretar su propio proyecto de vida. Y esas transformaciones no vienen de un sólo sector, vienen del trabajo de todos".



En este sentido, Beltramo recalcó que "siempre hacemos hincapié en todas aquellas actitudes que tienen que ver con un trato respetuoso a las personas con discapacidad, una actitud de escucha, una mirada por parte de la sociedad que no sea lastimosa, sino todo lo contrario, que promueva a la persona". Y, por otro lado, "en estimular a las personas con discapacidad a que puedan ejercer sus derechos y de la misma manera a que respondan en lo que son las obligaciones. Así como siempre decimos que donde hay una necesidad es un derecho, decimos también que donde hay un derecho hay una obligación. Me parce que esta es una construcción conjunta de toda la sociedad y a lo que hay que apuntar es a ser humildes y poder aceptar y comprender los aportes de todos, más allá de las diferencias, para construir una comunidad donde haya lugar para todos".



Como cada año, participarán de la actividad todas las instituciones que integran la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado, directivos, docentes, asistentes y sus familias, además de toda la ciudadanía que sienta solidaridad con la causa. Quienes deseen sumarse pueden hacerlo, este año, con una flor.



¿Por qué una flor? Como bien explicó Beltramo, "el año pasado cuando hicimos la Caminata de la inclusión `Todos somos uno´ por el cumpleaños de la CAMD, nos acompañamos con globos, ya que se trataba de un festejo de cumpleaños. Este año pensamos en hacer alguna intervención que simbólicamente tenga que ver con algo que estuviera vivo, como es una flor, y que además esa fuera la flor de los derechos, porque....¡Flor de derechos!".



"Bueno la idea es que podamos compartirlas con la gente del mismo modo que plantarlas en los canteros de la plaza. En cada flor constarán algunos de los principios que sostiene la Convención. Todos vamos a llevar flores distintas, desde las instituciones se están construyendo flores que no sabemos cómo serán y nosotras desde aquí estamos elaborando las nuestras. Queremos que se hable de esto, de las condiciones que hacen falta en una sociedad para hacerla inclusiva. Así que, quienes quieran acercarse con una flor van a ser bienvenidos y nos va a dar mucha alegría compartir este momento con ustedes", concluyó la Coordinadora del Área de Discapacidad.

Inclusión, equidad, accesibilidad, autonomía, respeto e independencia son algunos de esos principios, que sintetizan el espíritu de esta actividad abierta a toda la ciudadanía.