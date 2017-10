Se hartó de entrenar y cambió radicalmente su cuerpo

Jolene Jones es una joven estadounidense que hasta hace muy poco era una “chica fit”. Buena parte de su vida pasaba por el gimnasio, incluso participaba de competencias de culturismo hasta que un día se hartó de las dietas estrictas y las rigurosas rutinas de entrenamiento y decidió cambiar radicalmente su vida y su cuerpo.

Historias del antes y el después abundan, pero no como éstas. Generalmente son personas que lograron adelgazar mucho y definir la silueta. No es lo que sucedió con Jolene.

Oriunda de Kalispell, en Montana (Estados Unidos), decidió dejar atrás la competencia, abandonar el mundo del culturismo tras cuatro años, cuando su entrenador le dijo –ya con un físico moldeado– que necesitaba perder otros 13 kilos. "Pasé de estar controlando mi rutina y el peso para disfrutar de una vida social", contó a través de su cuenta de Instagram. En lugar de perder esos 13 kilos pasó a aumentar once con el nuevo modo de vida, según publicó Infobae.

“De fisicoculturista a 'amante del cuerpo'. Esta no es la típica foto de transformación. Pasé de estar controlada por mi riguroso régimen de gimnasio, de pesar el pollo y de llevar shakes proteícos en mi cartera a disfrutar plenamente de la vida social. Algunos podrán decir que `me dejé estar´ pero no le pueden poner precio a la felicidad. A esto llamo encontrarme y darme cuenta que puedo tener más de una pasión en la vida, ya sea escalar o disfrutar de unas cervezas con amigos. Los abdominales marcados no me hacía. Nada era suficiente. Hoy hice rafting con amigos y disfruté de comida que a mi vieja yo le hubiera encantado comer pero no se hubiera atrevido ni a tocar. Tu cuerpo es LITERALMENTE lo único que te carga en esta vida. Tu valor y tu dicha no se mide en cuánto peso podés levantar o cuánto dice la balanza. Mi valor la miden aquellos de los que me rodeo con una sonrisa en mi rostro”, escribió Jolene junto a una imagen en la que se la ve en pose, muy tonificada y con el clásico bronceado del físicoculturista y otra, algo más pálida y relajada.