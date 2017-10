Se presentó la agenda "Celebremos Rafaela" por los 136 años de nuestra ciudad

El encuentro fue encabezado por el intendente Luis Castellano; la secretaria de Cultura, María Josefa Sabellotti; la subsecretaria de Gestión y Participación, María Julia Davicino; y la coordinadora de la Secretaría de Educación, Vanina Flesia.



Los festejos se desarrollarán desde el 13 al 26 de octubre y los rafaelinos podrán participar de diversos eventos como la Muestra "Trayendo el pasado al futuro" (muestra de impresión 3D a cargo de la empresa FAR); Fiesta de las Culturas; Feria de Artesanías, Arte y Diseño; Festejos de los barrios 17 de Octubre, Fátima y Juan de Garay.



Asimismo se desarrollará el 6º Congreso de Turismo receptivo de la provincia de Santa Fe "Turismo e Identidad"; anuncio de las ediciones 2017 de los concursos del Fondo Editorial Municipal y del Concurso Literario para jóvenes; Inauguración de la Bienal Nacional de Pintura Rafaela 2017; Milonga El Tropezón; e Inauguración de la 3º Muestra de Arte+Sustentable.



Al dirigirse a los concurrentes, Castellano manifestó que "hoy nos toca celebrar 136 años y vamos a hacerlo como estamos acostumbrados: con los rafaelinos, con nuestra gente, con nuestros artistas, colectividades y culturas. Poder tomar lo mejor del pasado, nuestras tradiciones e historia, nos ayuda a pensar en el futuro. Pero para que los jóvenes se puedan prender a ese futuro necesitamos mostrarles proyectos".



Entre los proyectos, mencionó: "El año que viene, la UNRaf comenzará con la infraestructura y el proyecto de su campus universitario. Dentro de un mes comenzará la obra de pavimentación del ingreso al Parque de Actividades Económicas y vamos a presentar un proyecto de tierra industrial para que las industrias que se encuentran en el casco céntrico se vayan trasladando allí. También estamos trabajando en el Área Metropolitana pero no traemos una novedad. Nuestros antepasados ya pensaron en el Área Metropolitana vinculando las plazas con los bulevares de nuestros pueblos vecinos. Lo que tenemos que hacer es retomar esas raíces para proyectarnos a esa gran Metrópoli".



Además, habló de la importancia de "la Fiesta de las Culturas, lo más identitario. Es la antigua Fiesta de las Colectividades que recuperamos hace cuatro años y le estamos poniendo mucho esfuerzo trabajando con todas las culturas para que pueda concretarse. A la gente le gusta encontrarse y disfrutar de nuestros artistas locales que hacen cosas maravillosas y van a poder presentarse en un escenario. Estas cosas son las que nos ayudan a sentirnos juntos, para celebrar el cumpleaños de Rafaela".



Finalmente, dijo que "el fundamento está siempre en esto, en donde encontramos las raíces de nuestra historia. Hay que disfrutarlo y vivirlo, pero pensar en el futuro de nuestros jóvenes. No se puede pensar hacia dónde vamos si no sabemos de donde venimos".



Cabe destacar que el mandatario agradeció la labor conjunta de las diferentes colectividades, agrupaciones y secretarías que contribuyen y forman parte de la agenda.