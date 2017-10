Se proyectará un documental sobre Rafael Perrotta

Perrotta, conformó una redacción única. Su diario dejó de lado los informes de mercado para convertirse en una de las mejores publicaciones que se hacían en el país. Procedente de una familia adinerada, se relacionó con el aparato de inteligencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores y fue secuestrado en junio de 1977.



Este film se proyectará también el lunes y martes a la misma hora. La entrada general para las tres funciones es de $40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios $20.



Además, continúa esta semana la película argentina "Una especie de familia" de Diego Lerman, que se podrá ver el viernes y sábado a las 19.30, con entradas de $40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios $20.



VIENTO SALVAJE

Para el público adulto, la cartelera del Cine Belgrano propone el triller "Viento salvaje", dirigido por Taylor Sheridan, y protagonizado por Jeremy Renner y Elizabeth Olsen. El segundo largo como director del guionista de Sicario y Sin nada que perder, está inspirado en los dramas policiales serializados, como The Killing, Top of the Lake y True Detective, donde además de la intriga se impone un clima fúnebre.



Una agente novata del FBI y un cazador de coyotes local con profundos lazos en la comunidad y un terrible pasado, se unen para investigar el asesinato de una chica en una remota Reserva Indígena Americana, con la esperanza de resolver su misteriosa muerte.



Es apta para mayores de 16 años con reservas. Se podrá ver desde el viernes hasta el martes a las 21:30, con una entrada general de $80.



EMOJI, LA PELÍCULA

Por último y para los más chicos, continúa "Emoji, la película", que se podrá disfrutar el sábado y domingo a las 18, doblada y en 3D con una entrada general de $90.



Este film de animación cuanta la historia de Textopolis, una ciudad donde todos nuestros emojis favoritos viven con la esperanza de ser elegidos. En este mundo todos tienen una única expresión facial, a excepción de Gene, un emoji que nació sin filtro y es capaz de mostrar múltiples expresiones. Decidido a ser normal como los otros emojis, Gene reclama la ayuda de su mejor amigo Hi-5 y la descifradora de códigos Jailbreak para embarcarse en una aventura a través de las aplicaciones del teléfono. Cuando un peligro mayor amenaza al teléfono, el destino de todos los emojis dependen de estos tres amigos, que tratarán de salvar su mundo antes de ser borrados para siempre.