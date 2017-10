Campaña de desprestigio contra Ezequiel Bolatti

Bolatti, quien fue Intendente de Sunchales en el periodo 2011-2015, ha ejecutado innumerables obras trascendentales para la ciudad y dejó muchas otras en curso que hoy se están concretando, tales como los 108 departamentos de Barrio Moreno o el Jardín Materno Infantil pronto a ser inaugurado en Barrio 9 de Julio, entre otras.

Es por eso que en estos tiempos que se juega la carrera electoral de cara a los comicios del próximo 22 de octubre donde la ciudad renueva 3 de las 6 bancas que integran el Concejo Deliberante, y donde el ex mandatario se presenta como candidato, muchos sunchalenses siguen de cerca la campaña de Ezequiel Bolatti expresándole públicamente su apoyo, premiando los aciertos de su anterior gestión.

A raíz de este buen posicionamiento que ganó el ex intendente se pudo observar durante esta semana como se emprendió por parte de un medio cercano al frente socialista, una campaña de desprestigio hacia el primer candidato a concejal por el justicialismo local.

No es casual que este ataque provenga de un portal de noticias que por sus propias “columnas de opinión” evidencia la existencia de una bajada de línea directa de los despachos principales del palacio municipal.

A contra cara de lo que sucede en el Frente Cívico y Social, donde la interna entre el GEN y el Socialismo es cada vez más evidente; en el justicialismo se goza de un clima de consenso construido por el propio ex intendente y por el secretario general de la unidad básica “Gaby Miretti”.

Como se puede ver, y no ajeno a las viejas políticas, ésta gran aceptación social que reúne el justicialismo viene sufriendo una feroz campaña de difamación que tal como dijo el propio Bolatti en el discurso de presentación de lista: “Cada vez que uno pone la cara y se compromete por la comunidad, salen los que no saben hacer política a decir cualquier cosa”. Y lo hacen a través de medios de comunicación que se prestan a ciertos intereses políticos y económicos de quienes pretenden que el PJ no acrecente su presencia en el Concejode la mano de Ezequiel Bolatti. A pesar de esta provocación, Ezequiel sentenció: “A mí me gustan esos desafíos y los asumo poniendo la cara por todos los justicialistas y por todos aquellos que nos voten para defender los intereses de la ciudad de Sunchales.”

Cabe destacar, que este tipo de artimañas no solo perjudican las intenciones del partido de ocupar una banca, sino que además se ve perjudicado todo su entorno, dejando en evidencia que estos métodos inmorales y poco éticos con la que se manejan algunos medios y espacios políticos son perpetuados por personas con un interés netamente personal y que no reparan en el daño que pueden llegar a efectuar en los familiares y allegados de los candidatos.

Será tarea de la población juzgar que tipo de actitud desean validar en las urnas el próximo 22 de octubre. Sí aquella que nace desde el individualismo más nocivo, o aquel que pesar de los embates externos propone trabajar en pos de los intereses de todos lo Sunchalenses.