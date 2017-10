En imágenes: brutal represión contra votantes

Cataluña vivió este domingo una jornada histórica que se vio manchada por el accionar de la Guardia Civil que reprimió a los votantes. La fuerza policial recurrió a la violencia para evitar que los catalanes definan el futuro de la región.

Sobre el cierre de la compulsa, al menos 337 personas habían resultado "heridas o contusionadas", según las autoridades catalanas.

Por su parte, el Ministerio español del Interior indicó que nueve policías y dos guardias civiles también resultaron heridos de carácter.

The Spanish police are hitting these peaceful people really hard... this is disgusting. #CatalanReferendum pic.twitter.com/M96LgndeFW