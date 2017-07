Desgarrador: ¿Que hizo con su amigo y donde lo dejo?

Juan Carlos Gutiérrez, el albañil de 49 años que el pasado viernes mató y enterró a Daniel Radolovich en una vivienda de Juan Díaz de Solís al 8100, deberá ser alojado, hasta que llegue el juicio, en un establecimiento del servicio penitenciario por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro.

El dictamen que ordenó la prisión preventiva se dio esta mañana en la sala 1 del subsuelo de tribunales y tuvo el rechazo de la defensa del imputado, a cargo de Betina Dongo –defensa pública– quien ofreció medidas alternativas al encierro de Gutiérrez. Las mismas no tuvieron la aceptación del juez Carraro, quien consideró que "el imputado intentó fugarse".

Si bien se hizo cargo del aberrante hecho y además pidió disculpas a los familiares de la víctima, las evidencias presentadas por el fiscal del caso, Gonzalo Iglesias, demostraron que el albañil buscó, tras asesinar a su "amigo", fugarse del barrio Pompeya donde se consumó el crimen.

Se disculpó

"En primer lugar quiero pedir mil perdones a la familia Radolovich porque fueron mis mejores amigos", expresó con voz ronca Gutiérrez cuando le tocó hacer uso de la palabra en su declaración ante el juez.

En su relato, el hombre, nacido en la ciudad de Goya –Corrientes–, explicó que pasado el mediodía del viernes, Radolovich llegó a la vivienda donde vivía Gutiérrez en estado de ebriedad y con una ginebra en mano para compartir un rato. Posteriormente, confesó –sin dar demasiados detalles– discutieron por la casa, ya que la misma era propiedad de la víctima la cual se la alquilaba (desde hacía cuatro meses) a Gutiérrez por $2.400 por mes ya que entre ambos existía una cierta amistad. Pero la misma tuvo su punto final y fatal.

policiales/un-hombre-mato-una-punalada-su-amigo-y-lo-enterro-el-patio-n1430275.html"> • LEER MÁS: Un hombre mató de una puñalada a su amigo y lo enterró en el patio

"Él me quiso agredir y yo me defendí, por temor a los antecedentes de Radolovich", ya que según él la víctima había estado en prisión por homicidio . En tanto y con varios silencios de por medio, reveló: "Lo escondí porque estaba desesperado y no sabía qué hacer. Eso es todo".