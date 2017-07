Cristina Kirchner a Oscar Parrili “Hay que embocarlo al hijo de puta de Sergio Massa”

La nueva temporada de PPT, el programa conducido por Jorge Lanata, tuvo entre uno de sus platos fuertes la difusión de los audios de las escuchas telefónicas entre la ex presidente Cristina Kirchner y el ex jefe de los espías Oscar Parrilli, adelantadas meses atrás por Infobae. En los audios, se escucha a la ex mandataria cargar contra los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer, a quienes califica de “hijos de puta”.