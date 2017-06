Una especialista sobre Silicon Valley en la UNRaf

AnnaLee Saxenian es decana de la Universidad de Berkeley, reconocida internacionalmente por sus estudios sobre ese centro tecnológico de EEUU y su capacidad de innovación con impacto global. Se presentará en una charla abierta y no arancelada el lunes 3 de julio a las 18 hs en el Instituto Superior del Profesorado.

La Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) realizará una nueva actividad con referentes internacionales en estudios sobre innovación. En esta oportunidad, se trata de AnnaLee Saxenian, Decana de la Facultad de Información de la Universidad de California en Berkeley (EEUU). Este evento se suma al realizado días atrás con el Decano de Informática de la Universidad de Kaiserslautern (Alemania) que contó con una importante asistencia de público.

La catedrática estadounidense llegará a la Argentina en el marco de la 62° Conferencia Anual del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (ICBS es su sigla en inglés) que se desarrollará en Buenos Aires del 28 de junio al 1 de julio y tendrá como chairman al rector organizador de la UNRaf, Rubén Ascúa. En ese evento se celebrará por primera vez el Día Internacional de las PyMEs y reunirá a los principales profesionales, educadores, investigadores y hacedores de políticas públicas de todo el mundo vinculados a esa temática.

Saxenian es autora de varias investigaciones de referencia mundial sobre las características de Silicon Valley como entorno productivo que propicia la generación de ventajas regionales para el emprendedurismo, una temática que la UNRaf tiene como eje transversal de toda su propuesta institucional. La actividad será gratuita y se realizará el lunes 3 de julio a las 18 horas en el Auditorio del Instituto Superior del Profesora N°2 “Joaquín V. González”.

Además de ser decana y docente en California, Saxenian tiene una importante trayectoria académica y varias publicaciones reconocidas internacionalmente. Es Doctora en Ciencia Política por el renombrado Massachusetts Institute of Technology (MIT) y miembro de la Junta Asesora Académica de Apple. Sus estudios se centran en las economías regionales y en las condiciones que conectan y vinculan a las personas, las ideas y las geografías para la actividad productiva.

La publicación de mayor impacto de Saxenian se titula Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128 (Ventaja Regional: Cultura y Competencia en Silicon Valley y Ruta 128), en el que sostiene que la capacidad adaptativa de ese centro de innovación en los EEUU deriva de sus estructuras industriales y sociales que propician el intercambio rápido de información y transferencia para la innovación.

La UNRaf genera durante todo el año, una nutrida agenda de charlas, seminarios y talleres a cargo de referentes de reconocida trayectoria en diversas temáticas de interés académico y de actualidad. Se pueden seguir a través de su web www.unraf.edu.ar, por Facebook e Instagram o bajando la APP de la universidad en el celular.

Estas propuestas son parte de su identidad institucional con eje en la innovación, la competitividad y el desarrollo fuertemente ligado al territorio, que busca fortalecer el vínculo con la comunidad a través del conocimiento. De este modo, genera nuevos espacios de aprendizaje, debate y reflexión con una perspectiva participativa que complementa la actividad en las aulas y la proyecta hacia toda la región, el país y el mundo.