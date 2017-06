Peligra el inicio del segundo cuatrimestre en universidades

Los estudiantes universitarios podrían no comenzar las clases en la segunda mitad del año. La posibilidad es materia de decisión de parte de los docentes de ese nivel educativo, quienes hasta mañana votaban en todo el país si adherían o no a una media de fuerza por tiempo indeterminado en reclamo de una mejora salarial.

Desde Coad, la secretaria general Laura Varela Ferrer confirmó en diálogo con A Diario (Radio 2) que las 54 facultades del país desarrollaban desde el lunes pasado un plebiscito universitario nacional para definir si inician o no el segundo cuatrimestre. Hasta este jueves a las 19, los docentes debían definir si acordaban o no con la única moción propuesta.

“Decidimos esta votación ante la falta de propuesta del gobierno nacional, o mejor, ante la propuesta de un aumento del 20 por ciento que no tiene ni pies ni cabeza. Pensamos que no tiene ningún sentido no hacer una medida fuerte que comprometa a la comunidad toda a defender a la educación pública”, comentó la dirigente.

Ferrer consideró que “hay que votar por el no inicio en un marco donde todos estemos en la calle, mostrándole al público que estamos en defensa de la educación universitaria pública que este gobierno quiere destruir”.

Fuente: Rosario3