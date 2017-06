Murió tras chocar su auto contra un camión

Un hombre murió esta madrugada tras chocar con su auto contra un camión de Alumbrado Público en la intersección de avenida Pellegrini y Maipú. El coche quedó debajo del transporte municipal que estaba detenido al lado de la bicisenda, supuestamente, a la espera de la señal del semáforo.

Un accidente fatal tuvo lugar este viernes cerca de las 6 cuando un Renault Clío chocó contra un camión del área municipal de Alumbrado Público que estaba parado sobre la avenida Pellegrini, al parecer a la espera del verde. Se trata del único semáforo que en la zona no estaba intermitente a esa hora.

De acuerdo a lo que expuso la fiscal Mariana Prunotto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se investigan las circunstancias del accidente. Según precisó al aire de Radiópolis (Radio 2) aún no se había podido identificar a la víctima ya que no tenía consigo su documentación. Era materia de pericias conocer la velocidad a la que circulaba el coche, teniendo en cuenta que la calzada estaba mojada por la llovizna. "Estamos investigando la mecánica", estableció y confirmó que la víctima estaba sola y no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Según indicó el periodista Fernando Carafiello (Radiópolis, Radio 2) desde el lugar apenas ocurrido el hecho, el coche era conducido por un hombre por calle Maipú. Se estima que venía a gran velocidad teniendo en cuenta la fuerza del impacto. El conductor perdió la vida.

Un taxista que fue testigo del trágico hecho contó que el Clío pasó por su lado a unos 50 o 60 kilómetros por hora por calle Maipú y, que al llegar a Pellegrini, el vehículo se inclinó hacia un costado y que al conductor le fue imposible controlarlo. Finalmente, terminó contra el camión que estaba detenido por el rojo del semáforo.

Personal del Sies se hizo presente y se retiró el cuerpo de la unidad. Intervino el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a través de la fiscal Mariana Prunotto. Se cortó el tránsito en la intersección.