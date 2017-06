Otra santafesina en camino a ser la más linda del mundo

Soy Dana Talia Núñez, tengo 18 años y soy de Reconquista, Santa Fe. Estoy participando de la competencia Miss Earth, cuya próxima instancia tendrá lugar en El Calafate", se presenta la rubia santafesina.

Con un imponente metro 70 de altura, la joven se dedica a la venta de indumentaria y estudia abogacía. "Decidí dedicarme a ser modelo hace dos años. Mi familia me empujó a seguir. Mi objetivo es que me conozcan por lo que yo sé hacer. Soy modelo y bailarina de carnavales y de otros ritmos; y me gustaría llegar a lo máximo del éxito. Quiero ganar la corona de Miss Earth para representar bien a Santa Fe", enfatizó.

—¿Qué significa ese título para vos?

—Es lo que me va a permitir trabajar de lo que a mí me gusta, que es lo más importante en esta vida; y el trabajo dignifica. Soy modelo publicitaria, pero me encantaría ser parte de grandes empresas reconocidas. El título en sí abre las puertas también a diferentes culturas.

Por otra parte, Dana cuenta a UNO Santa Fe: "Estoy estudiando abogacía. Es mi primer año"; aunque no descarta que esa carrera avance en paralelo con el modelaje y el baile.

—¿Te imaginás abogada y modelo? ¿Es compatible llevar adelante ambas carreras?

—Me imagino en cualquier lugar que sea gratificante para mí, donde esté bien. Obvio que me encantaría, por ejemplo, estar en el Bailando. Te abre muchas puertas. Pero si es compatible, ¿por qué no? Todo se puede en esta vida e imagino ser mi mejor abogada, cuidando mis intereses.

